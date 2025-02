Wenn ihr den neuen Trailer zu Monster Hunter Wilds bei 1:10 pausiert, seht ihr einen epischen Kampf unter Bestien

In Monster Hunter Wilds kehren einige alte Bekannte zurück. Aber es gibt auch zahlreiche neue Kreaturen, die ihr jagen und zu modischen Rüstungen verarbeiten könnt. Eine Liste aller bereits bekannter Monster haben wir hier auf MeinMMO für euch: Monster Hunter Wilds: Alle Monster in der Liste, die derzeit bekannt sind

Eine neue Art Angriffe macht die Kämpfe in Monster Hunter Wilds viel besser als in den Vorgängern

Wie sich in den Kommentaren auf YouTube zeigt, sind 3 Sekunden offenbar genau die richtige Länge, um Spekulationen unter den Spielern anzuheizen, was sie da eigentlich gesehen haben. Einen weiteren Leviathan oder doch eher einen Schlangenwyvern?

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Eine neue Art Angriffe macht die Kämpfe in Monster Hunter Wilds viel besser als in den Vorgängern

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to