Eine neue Art Angriffe macht die Kämpfe in Monster Hunter Wilds viel besser als in den Vorgängern

Monster Hunter Wilds macht einiges anders als bisherige Teile der Reihe um Monster Hunter. Eine Neuerung sorgt sogar dafür, dass die Kämpfe mit den Monstern noch besser werden als bisher, findet MeinMMO-Redakteur Alexander.

In Monster Hunter Wilds wird es einige neue Features geben, die den neuen Titel von den Vorgängern abheben. Neben den größeren Änderungen, wie zum Beispiel der nahtlosen Welt oder der Möglichkeit, zwei Waffen mit auf die Jagd zu nehmen, gibt es auch einige, die zunächst weniger auffallen.

Eine dieser Änderungen sorgt sogar dafür, dass die Kämpfe sich noch besser anfühlen, als in allen Teilen zuvor – so empfindet es zumindest MeinMMO-Redakteur Alexander.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteur Alexander Schürlein hat zusammengerechnet über 1.000 Stunden als Monsterjäger auf dem Buckel. Dabei hat er über die Jahre etliche Titel auf den verschiedenen Konsolen mitgenommen und zieht am liebsten mit den Doppelklingen los zur Jagd.

Um welche Neuerung geht es? Gemeint sind die zwei neuen Waffenaktionen „Machtkampf“ (engl. Powerclash) und „Gegenstoß-Angriff“ (engl. Offset-Attack). Beide geben Jägern neue Möglichkeiten, auf Attacken der Monster zu reagieren:

Machtkampf : Mit dem Machtkampf-Konter könnt ihr durch Abwehren bestimmter Attacken ein Duell zwischen euch und eurem Gegner auslösen. Gewinnt ihr die Auseinandersetzung, stoßt ihr es zurück und bringt es aus dem Gleichgewicht, wodurch ihr ungestört angreifen könnt.

: Mit dem Machtkampf-Konter könnt ihr durch Abwehren bestimmter Attacken ein Duell zwischen euch und eurem Gegner auslösen. Gewinnt ihr die Auseinandersetzung, stoßt ihr es zurück und bringt es aus dem Gleichgewicht, wodurch ihr ungestört angreifen könnt. Gegenstoß-Angriff: Greift ihr ein angreifendes Monster zeitgleich mitten in der Bewegung mit einer bestimmten Attacke an, prallen eure Kräfte aufeinander und werfen euren Gegner zurück. Dieser Angriff kann mit anderen mächtigen Angriffen kombiniert werden.

Für beide ist gutes Timing gefragt, das gelernt sein will. Hat man das aber drauf, bieten sich nicht nur mächtige Möglichkeiten, hohen Schaden zu verursachen und dem Team Zeitfenster zu verschaffen, in denen sie ungestört angreifen können – sondern es fühlt sich auch noch verdammt gut an.

Viel cooler und befriedigender als vorher

Warum machen diese Angriffe die Kämpfe besser? Auf der offiziellen Homepage könnt ihr euch für beide Waffenaktionen jeweils ein Beispiel anhand des Großschwerts anschauen. Aus meiner Sicht verbessern sie nicht nur den Kampffluss, sondern machen auch optisch einiges her. Sie ziehen den Spieler tiefer in den Kampf und geben das Gefühl, mächtiger zu sein.

Beide sorgen dafür, dass die Kämpfe filmreifer werden und das Können des Jägers auch szenisch mehr ins Rampenlicht gerückt wird als zuvor. Wie sich Jäger beispielsweise mit dem Großschwert bei einem Machtkampf dem Gegner entgegenwerfen und ihn mit aller Kraft zurückdrängen, fühlt sich einfach gut an.

Diese neuen Waffenaktionen könnt ihr nahtlos in euren Flow einweben, sodass sie sich meiner Meinung nach auch flüssiger und stimmiger anfühlen, als beispielsweise die Möglichkeiten durch die Klammerklaue oder Seilkäfer in den Vorgängern. Zusätzlich bietet sich dadurch eine gezielte Möglichkeit, Monster aus dem Gleichgewicht zu bringen, die es in den Vorgängern nur bedingt gab (via Reddit).

Dadurch, dass das knappe Timing für die Waffenaktionen erst erlernt werden muss, macht es umso mehr Spaß, wenn es endlich klappt und man diese gigantischen Biester erfolgreich zurückschlägt.

Leider haben nicht alle Waffen einen Gegenstoß-Angriff. Lediglich Großschwert, Morph-Axt, Hammer, Jagdhorn, Insektenglefe und das schwere Bogengewehr bieten diese Möglichkeit. Trotzdem sorgen die neuen Waffenaktionen meiner Meinung nach dafür, dass sich die Kämpfe weit flüssiger, stimmiger und cooler anfühlen als in den Vorgängern.

Damit bin ich nicht allein: Auf Reddit feiern derzeit viele Fans diese Neuerungen genauso sehr wie ich. So teilt BZRKRBUCK69 in seinem Thread via Reddit: „Wer auch immer auf die Idee für Gegenstoß-Angriffe gekommen ist, braucht eine verdammte Gehaltserhöhung! Sie machen die Jagd 3x befriedigender und filmreifer. Ehrlich gesagt liebe ich es sehr.“

Darunter finden sich viele Stimmen, denen es ähnlich geht:

So schreibt SirDenali via Reddit: „Die Mechanik ist sehr gut mit den meisten Waffen implementiert, um das Gefühl einzigartig zu halten.“

HairyTecolote86 kommentiert via Reddit: „Das Coole am HH-Gegenstoß ist, dass man ihn eine Weile halten kann. So ist es einfacher, den Gegenstoß zu landen, kurz bevor das Monster einen trifft.“

AbyssWankerArtorias freut sich via Reddit: „Es ist SOOO viel besser als Seilkäfer-Angriffe oder Klammerklauen-Angriffe. Es ist flüssig und passt sich einfach dem Kampffluss an.“

