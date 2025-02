Mein wichtigstes Feature von Monster Hunter hat nichts mit den Kämpfen zu tun, sondern mit den Katzen

In Monster Hunter geht es viel um das Kämpfen, Looten und Craften, doch andere Aspekte sind auch ziemlich wichtig. Einer davon profitiert am meisten von besserer Technik und mehr Details. Die Animationen der vielen Kreaturen sind genauso wichtig wie der Kampf, findet MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes.

Welche Animationen sind gemeint? In Monster Hunter stehen die Kämpfe im Fokus. Man erledigt Quest, erlegt Monster und craftet sich neue Ausrüstung und Waffen. Das klingt recht simpel, doch ein großer Aspekt der Spiele findet außerhalb des Kampfes und des Craftens statt.

Es ist die Gestaltung der Welt und die kleinen Details in vielen Animationen oder Routinen, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Eines der besten Beispiele ist das Kochen. Abseits von der eigentlichen Zwischensequenz passieren kleine Dinge, die das Dorf in Monster Hunter World so lebendig machen.

In einem TikTok-Video sieht man das ganz gut. In dem Video sieht man die Küche im Hub-Gebiet von Monster Hunter Iceborne. Neben der Köchin ist ein kleiner Palico, der erst mal Brot backt. Das passiert nicht in einer kurzen Animation, sondern in einer größeren Routine.

Erst wird der Teig fertig gemacht und geknetet. Dann geht’s in den Ofen. Diese Animationen gehen dabei fast eine Minute lang. Obwohl sie so winzig sind, sind es genau diese Dinge, die Monster Hunter so besonders machen.

Kleine Details mit einem großen Effekt

Was ist daran so besonders? Man könnte plump sagen, dass jedes Spiel mit mehr Details direkt besser wird, doch in Monster Hunter ist es besonders, weil es im Kern eine Welt ist, die uns eine lebende Flora und Fauna präsentieren möchte.

Ohne die könnte man auch einfach in Arenen kämpfen. Die Animationen mit den Palicos repräsentieren die Dynamik der Palicos und ihre Rolle in der Welt. Sie sind nicht nur Sidekicks der Jäger, sie sind Unterstützer der Menschheit allgemein. Sie kochen, kümmern sich um Pflanzen und eben auch um die Besorgungen anderer Güter. Das sorgt dafür, dass sie besser einzuordnen sind.

Palicos sind einfach nicht nur stumpfe NPCs, sie wirken wie real existierende Wesen.

Abseits davon hat für mich die größte Faszination der gesamten Reihe die Wechselwirkung der Monster untereinander und innerhalb der Welt. Die Monster sind so viel mehr als einfache Bosskämpfe, sie leben in dieser Welt, haben eigene Rivalen, Symbiosen oder Unterkünfte.

Dadurch fühle ich mich nicht wie jemand, der die Welt kontrolliert, sondern wie ein Gast in einem lebenden Ort. Das wird mit jedem Teil der Reihe auch immer besser. In Wilds freue ich mich deshalb auch am meisten auf die Monsterherden und die Wettereffekte, denn die haben das Potenzial, die Welt von Monster Hunter noch lebendiger und faszinierender zu machen.

Auch Quest-Texte und das Aussehen der Monster verstärkt die Immersion

Zu den durchdachten Routinen und Animationen kommen dann noch Quest-Texte und Kommentare von NPCs, die dafür sorgen, dass noch mehr Kontext geboten wird. Eine der besten Neuerungen der letzten Teile waren die Kämpfe zwischen den Monstern. Die zeigen Rivalitäten und Kräfteverhältnisse zwischen den einzelnen Monstern.

Auch die Designs der Monster helfen dabei, dass die erdachte Biologie und Ökologie so echt wirkt. Wie auch im Tierreich kann man erkennen, ob ein Tier giftig ist, oder wie es sich selbst verteidigt.