5 Gründe, die Monster Hunter Wilds zu dem perfekten Teil für Einsteiger machen

Mit Monster Hunter Wilds zieht am 28. Februar 2025 der neueste Teil der Spielreihe auf die heimischen Bildschirme. Das zieht nicht nur erfahrene Jäger, sondern auch viele Neulinge an. Warum interessierte Spieler sich von Tiefe und Umfang der Spielreihe nicht abschrecken lassen sollten und Monster Hunter Wilds gerade für Neulinge perfekt ist, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Die Spielreihe und Monster Hunter verzeichnet mittlerweile mehr als 20 Jahre und etwa genauso viele Spiele. Das kann auf Neulinge erstmal abschreckend wirken. Auch die Anzahl der Waffen mit all ihren verschiedenen Kombos und Anwendungsmöglichkeiten sowie die vielen verschiedenen Monster, Ausrüstungen und Accessoires können für manche überfordernd sein.

Was ist bei dem neuen Spiel anders? Bei Monster Hunter Wilds haben die Entwickler explizit einen Fokus darauf gelegt, dass möglichst viele verschiedene Spielertypen das Spiel genießen können. Dabei wurde besonders darauf geachtet, dass Neulingen der Einstieg in die Monsterjagd leichter fällt und ihre Lernkurve deutlicher und damit belohnender wird.

Dabei fallen 5 Gründe besonders auf, die das Spiel perfekt für den Einstieg in die Spielreihe machen. Warum ihr also als Neuling mutig sein solltet und euch zu Release beruhigt auf Monsterjagd begeben könnt, haben wir hier für euch in der Liste zusammengetragen.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteur Alexander Schürlein hat zusammengerechnet über 1.000 Stunden als Monsterjäger auf dem Buckel. Dabei hat er über die Jahre etliche Titel auf den verschiedenen Konsolen mitgenommen und zieht am liebsten mit den Doppelklingen los zur Jagd.

Abgeschlossene Story und eine immersive, lebendige Welt

Der wohl wichtigste Grund ist, dass ihr, um Monster Hunter Wilds spielen und verstehen zu können, keinen der Vorgänger gespielt haben müsst. Zwar hebt dieser Punkt an sich den neuen Titel nicht von seinen Mitstreitern ab – denn bisher war die Geschichte jedes Teils in sich geschlossen – dennoch ist das für Neulinge nicht unbedingt ersichtlich.

In Monster Hunter Wilds werdet ihr direkt ins Geschehen geworfen und seid damit ab Minute 1 mittendrin, was den Titel zu einem stark Story-getriebenen macht. Die gute Synchronisation, auch des eigenen Charakters, bindet den Spieler direkt in die Geschichte ein und wirft ihm Mysterien vor die Füße, die man sofort lösen möchte. Das macht die Prämisse auch für Neulinge sehr nahbar und fordert sie auf, tiefer in die Welt des Spiels einzutauchen.

Die erstmals nahtlose Welt lädt zusätzlich mit all ihren Ecken und Winkeln zum Erkunden ein und zieht neue wie auch erfahrene Jäger direkt in ihren Bann. Überall gibt es etwas zu sehen oder zu beobachten. Monster fressen, schlafen, ziehen in Herden umher und verrichten sogar ihr Geschäft – wie eine digitale Safari.

Zusätzlich lassen sich bei Monstern alle möglichen Lebenszyklen beobachten, was in vorherigen Teilen in der Art nicht der Fall war. So lassen sich an verschiedensten Orten Eier finden, die gerade schlüpfen, Babymonster, die herumtollen, sowie Erwachsene und ältere Tiere. Das Ökosystem spielte bei der Entwicklung eine immense Rolle. Den Entwicklern war besonders wichtig, dass alles stimmig zusammenpasst und lebendig wirkt, damit Jäger tief in die Welt von Monster Hunter Wilds gezogen werden.