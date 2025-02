Monster Hunter Wilds Beta ist down – Wann könnt ihr auf der PS5 wieder spielen?

Seit dem 7. Februar 2025 können interessierte Jäger noch einmal vorab Monster Hunter Wilds anspielen. Während die PC- und Xbox-Spieler sich bereits seit Stunden freudig auf die Jagd begeben, schauen Fans auf der PlayStation 5 leider nur auf eine Fehlermeldung.

Warum kann man auf der PS5 die Beta derzeit nicht spielen? Aktuell kommt es beim PlayStation Network (PSN) zu einer Störung, die zu einem Server Down (via status.playstation.com) aller PSN-Services führt. Seit Mitternacht, dem 8. Februar 2025 sind weltweit Spieler von dem Ausfall betroffen.

Dadurch ist es leider ebenfalls nicht möglich, an der Beta zu Monster Hunter Wilds teilzunehmen. Um die Beta spielen zu können, wird eine Verbindung zum Internet benötigt, die durch den Server Down nicht hergestellt werden kann.

Hier seht ihr den aktuellen Stand:

11:05 Uhr Die Server sind weiterhin offline. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir aktualisieren unseren Artikel alle 15 bis 30 Minuten.

9:45 Uhr Die Server vom PlayStation Network (PSN) sind gerade offline und nicht verfügbar. Die Beta von Monster Hunter Wilds ist daher derzeit ebenfalls nicht verfügbar.

Server Down führt zu Frust

Wann kann ich wieder spielen? Wann die Server wieder online gehen, ist derzeit nicht bekannt. In einem Post auf x.com schreibt PlayStation, dass sie sich der Störung bewusst sind und daran arbeiten. Der Post entstand um 2:46 Uhr am 8. Februar und verweist auf die PSN-Statusanzeige.

Die Störung hält bereits so lange an, dass die Community bereits verzweifelt Memes dazu teilen (via Reddit). Zwar gibt es auch ab dem 14. Februar noch einmal ein ganzes Wochenende lang die Chance, an der Beta teilzunehmen, jedoch sind die Fans frustriert, dass sie die Zeit nicht ordentlich nutzen können.

Wir halten euch auf dem Laufenden und aktualisieren den Beitrag, sobald die Beta wieder spielbar ist.

