Monster Hunter Wilds: 5 Dinge, die ihr in der Beta unbedingt machen solltet

Die 2. Beta von Monster Hunter Wilds ist live. Spieler nutzen die Chance und gehen vor Release noch einmal auf Monsterjagd. Dabei könnt ihr vieles machen, was euch auf in der Vollversion weiterhelfen wird. Deshalb hat MeinMMO 5 Tipps für euch, welche Dinge ihr in der Zeit unbedingt mitnehmen solltet.

Was bietet die Beta? In der Zeit vom 07. Februar 2025, 4:00 Uhr bis zum 10. Februar, 3:59 Uhr und vom 14. Februar, 4:00 Uhr bis 17. Februar, 3:59 Uhr könnt ihr erneut in die Welt von Monster Hunter Wilds eintauchen.

In der Beta-Version könnt ihr euren Charakter und euren Palico erstellen, einige Monster jagen, Waffen im Trainingsbereich testen, in die Story schnuppern und gemeinsam mit euren Freunden auf die Jagd gehen.

Gerade für Neulinge bietet die Beta eine gute Möglichkeit, das Spielsystem zu erkunden. Aber auch erfahrene Jäger können einige Aspekte mitnehmen, die in der Vollversion nützlich sein werden. Deshalb haben wir für euch 5 Dinge zusammengestellt, die ihr unbedingt machen solltet.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteur Alexander Schürlein hat zusammengerechnet über 1.000 Stunden als Monsterjäger auf dem Buckel. Dabei hat er über die Jahre etliche Titel auf den verschiedenen Konsolen mitgenommen und zieht am liebsten mit den Doppelklingen los zur Jagd.

Jäger erstellen und zu Release direkt loslegen

Die Beta bietet euch die Möglichkeit, den Charaktereditor ausgiebig zu testen und den Jäger eurer Träume zu kreieren. Und euren katzenartigen Begleiter in Form der süßen Palicos natürlich auch.

Diese Chance solltet ihr auch unbedingt nutzen, denn den in der Beta erstellten Charakter könnt ihr in die Vollversion des Spiels mitnehmen. So könnt ihr die Beta-Phasen intensiv nutzen, um dann zu Release startklar zu sein und keine Zeit mehr im Editor verbringen zu müssen.

Praktisch ist zudem, dass ihr euren Jäger während der Beta beliebig oft anpassen könnt. Das wird im fertigen Spiel nicht mehr so einfach möglich sein, da dafür bestimmte Gegenstände nötig sein werden. In vergangenen Spielen waren diese häufig nur über den Shop oder selten auch im Spiel erhältlich.

Es ergibt also Sinn, die Chance mindestens zu nutzen, damit man am 28. Februar direkt loslegen kann.

Waffen testen und neue Features kennenlernen

Was in der ersten Beta schon sinnvoll war, ist es jetzt noch mehr. Denn in der zweiten Beta wird ein Trainingsbereich zugänglich sein, in dem ihr alle Waffen nach Lust und Laune ausprobieren und ihre Kombos lernen könnt. Gerade für Neulinge ist das eine gute Möglichkeit zu schauen, welche ihnen liegt, bevor sie damit auf die Jagd gehen.

Auch erfahrene Jäger können den Bereich gut nutzen, um die neuen Attacken zu üben, bevor sie sich damit ins Feld begeben. Ebenso eignet sich die Beta sehr gut, um die neuen Kampffeatures kennenzulernen. So könnt ihr euch beispielsweise in Ruhe mit dem neuen Fokusmodus, dem Wundensystem und dem Waffenwechsel vertraut machen, sodass ihr zu Release Zeit sparen und direkt in die Story eintauchen könnt.