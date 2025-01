Monster Hunter Wilds lässt euch eine zweite Waffe mitnehmen, aber lohnt sich das für alle?

Monster Hunter Wilds hat einige neue Features im Gepäck, die Einfluss auf das Gameplay nehmen werden. Eines davon ist die Möglichkeit, zwei Waffen mit auf die Jagd zu nehmen. Fans fragen sich, in welchen Konstellationen das sinnvoll ist.

Was macht das Feature? In Monster Hunter Wilds könnt ihr erstmals zwei Waffen mitnehmen. Dabei ist es völlig egal, für welche Konstellationen ihr euch entscheidet. Ob zwei gleiche Waffen, eine Nah- und eine Fernkampf-Waffe, Waffen mit unterschiedlichen Elementen: Ihr könnt eure Kombinationen voll auf eure Bedürfnisse anpassen.

Das Feature soll für die Jagden optional sein und Spielern mehr Freiheit in ihrem Spielstil ermöglichen. Fans stellen sich die Frage, in welchen Situationen es Sinn ergibt, während der Jagd oder auch mitten im Kampf, die Waffe zu wechseln. Dabei erscheint ihnen besonders eine Variante zunächst nicht ganz so sinnvoll.

Als Fernkampf-Main auf Nahkampf wechseln?

Die Community hat verschiedene Szenarios parat: Da in Monster Hunter Wilds der Fokus auch auf Jagden mit mehreren Monstern liegen wird, bietet das Feature gerade dabei starke Möglichkeiten. User realPanzerHAnz teilt in seinem Thread auf Reddit verschiedene Möglichkeiten, in denen er sich vorstellen kann, dass das neue Feature sehr nützlich sein wird.

Darunter kommentieren viele weitere Spieler ihre Vorstellungen. Die gängigsten dabei sind:

Man wechselt zwischen gleichen Waffentypen, aber mit unterschiedlichen Fähigkeiten oder Elementen hin und her, um verschiedene Monster oder Wettereffekte kontern zu können

Als Nahkampf-Main eine Fernkampf-Waffe mitnehmen, um fliegenden Monstern entgegenzuwirken und besonders schnelle Monster auf Abstand zu halten

Mit zwei Gewehr-Waffentypen im Gepäck kann man leicht zwischen naher und ferner Reichweite oder verschiedenen Munitionsarten wechseln

Man nimmt ein und dieselbe Waffe zweimal mit, um doppelte Schärfe zu erreichen und nicht direkt nachschärfen zu müssen

Man packt jeweils eine scharfe und eine stumpfe Waffe ein, um verschiedene Monsterteile in den Fokus nehmen zu können

Lohnt sich das auch für Fernkampf-Mains? Einzig die Kombination als Fernkampf-Main eine Nahkampf-Waffe mitzunehmen und während der Jagd zu wechseln scheint für mehr Diskussionen zu sorgen. User realPanzerHAnz ist sich nicht sicher, ob es eine Situation gibt, in der diese Variante sinnvoll ist.

Er könne sich nur vorstellen, dass es Sinn ergibt, wenn man bestimmte Monsterteile abtrennen möchte oder es Monster gibt, gegen die man aus der Ferne nicht viel ausrichten kann.

Doch die Spieler in den Kommentaren darunter haben auch hierfür einige Vorschläge parat. Allen voran führen sie Möglichkeiten auf, sich und die Teamkameraden mit dem Jagdhorn verstärken zu können. Danach könne man auf seine Hauptwaffe wechseln und die Buff blieben erhalten. Ebenso bestätigen sie, dass sie sich die Möglichkeiten, die realPanzerHAnz aufführt, für möglich halten.

Neben dem neuen Waffenwechsel-Feature bietet Monster Hunter Wilds auch eine ganze Palette anderer Neuerungen, die zum Teil größeren Einfluss auf das Gameplay nehmen werden. Wir haben für euch die besten herausgesucht und zeigen euch, warum sie damit den neuen Teil besser machen, als seine Vorgänger: 8 neue Features, die Monster Hunter Wilds besser machen als seine Vorgänger