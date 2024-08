Capcom zeigt neues Feature zu Monster Hunter Wilds, das euch beim Jagen helfen soll

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

In dem Video über die Mechaniken sieht man auch, wie der Anfang einer Quest aussieht. Die Map in der linken Ecke des Bildschirms sieht deutlich übersichtlicher aus, da die einzelnen Ebenen, wie es scheint, sichtbarer sind. Es ist wie eine 3D-Ansicht. Die Spähkäfer sind natürlich auch wieder dabei. Wer bis zum Release noch Futter braucht, sollte hier reinschauen: 5 Spiele wie Monster Hunter

In Monster Hunter Wilds wird es zudem Focus Strikes geben. Das sind neue Angriffe für jede Waffe, die man gegen Wunden und Schwachpunkte macht. Beispielsweise sieht man beim Großschwert, wie der Charakter die Klinge durch das Monster zieht. So eine Angriffsanimation beim Großschwert gab es bisher nicht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Monster Hunter Wilds ist der heiß erwartete neue Teil von Capcoms Jagdreihe. 2025 soll es endlich so weit sein. Viel gab es zum Spiel noch nicht zu sehen. In drei aktuellen Videos zeigt Capcom aber ein wenig Gameplay zu neuen und bekannten Features, die uns im Spiel erwarten werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to