Aktionär fragt Capcom, warum sie den Release von Monster Hunter Wilds nicht einfach vorziehen, um mehr Profit zu machen

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

In der FAQ stellten Aktionäre einige Fragen an Capcom. Hauptsächlich geht es dabei um finanzielle Belange, aber auch Monster Hunter Wilds ist ein wichtiges Thema. An den Fragen merkt man jedoch, dass die Aktionäre nicht unbedingt die größte Expertise in Spielen haben.

In einer aktuellen Fragerunde wurden hauptsächlich Fragen zu Monster Hunter Wilds gestellt. Dass unter den Aktionären nicht immer die Spiele-Experten sind, merkt man an den Fragen. Immerhin gibt es neue Infos vor allem zu technischen Themen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to