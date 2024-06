Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Reddit-User Apollo779 äußert sich wie folgt: „Wir hatten Multiplayer-Cutscene auf der 3DS und auch ein paar in Iceborne, wo sie nur den Anführer als den Jäger zeigen. Es ist so seltsam, dass sie immer noch dieses Problem haben.“

Euer Palico hat nun auch eine richtige Stimme, die euch über Dinge auf dem Schlachtfeld warnen soll. Laut Director Yuya Tokuda war die Änderung wichtig, weil viel in den Kämpfen passiert und sich in den Gebieten ändert.

Was haben die Entwickler gesagt? Im Interview und bei der Preview der Demo zu Monster Hunter Wilds wurde klar, dass die Maps der einzelnen Gebiete doppelt so groß sein sollen wie die der Vorgänger. Zudem sollen Ladescreens reduziert werden. Ihr dürft jetzt Gebiete ohne störende Wartezeiten wechseln und könnt euch so sofort ins Geschehen stürzen. Die Heimatbasis der Jäger soll sich auch auf der Map befinden.

Für Gesprächsstoff in der Community sorgte aber vor allem der Koop-Modus der Jäger-Simulation. Schon in seinem Vorgänger, Monster Hunter Worlds, mussten Spieler zuerst Dinge wie Missionen und Cutscenes abschließen, bevor sie sich mit Freunden auf die Jagd begeben konnten. Das soll sich nicht geändert haben, doch die Entwickler haben ein neues System implementiert, das euch die Kooperation erleichtern soll.

