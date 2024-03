Sowas wie Monster Hunter World 2 kommt wohl: Mit Open World und alles klingt fantastisch

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Was kommt das? Monster Hunter Wilds soll im 1. Quartal 2025 erscheinen – Monster Hunter World kam damals am 26. Januar 2018.

Was sind das jetzt für neue Infos? Die Seite Eurogamer zitiert den „zuverlässigen Leaker“ Dusk Golem, der in einem Discord neue Informationen zu Monster Hunter Wilds geteilt hat:

Im Dezember 2023 stellte Capcom das neue Spiel „Monster Hunter Wilds“ (PC, PS5, Xbox Series X) vor. Jetzt gibt es weitere Informationen von einem zuverlässigen Leaker: Alles, was er sagt, klingt nach Monster Hunter World 2. Das neue Spiel Monster Hunter Wilds kommt wohl Anfang 2025 mit einer Open World und alles daran hört sich toll an.

