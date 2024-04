RP-Fans in World of Warcraft müssen jetzt stark sein oder laut werden. Denn ihre geliebten „RP-Flags“ werden bald nicht mehr funktionieren.

In World of Warcraft steht schon nächste Woche (8. Mai) der Patch 10.2.7 an. Der bringt neue Quests und auch „WoW Remix: Mists of Pandaria“. Doch gleichzeitig verändert der Patch im Hintergrund einige Details, die vor allem einer Gruppe in World of Warcraft schaden: Rollenspieler und Rollenspielerinnen.

Denn ihre geliebten Addons, die sogenannten „Flags“, werden nach aktuellem Stand im nächsten Patch nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt funktionieren.

Was ändert sich in Patch 10.2.7? Mit Patch 10.2.7 ändert Blizzard drastisch, wie stark Addons in der offenen Welt miteinander kommunizieren können.

Bisher war es so, dass Addons 10 Nachrichten mit 255 Zeichen Code pro Sekunde abschicken konnten. Künftig wird diese Menge auf eine Nachricht mit 255 Zeichen Code pro Sekunde begrenzt.

Die Kommunikation von Addons, die größere Datenmengen benötigen, wird also um den Faktor 10 gedrosselt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

RP-Addons werden im Grunde unbrauchbar

Was bedeutet das für Rollenspieler? Kurz gesagt: Nichts Gutes. Rollenspieler und -spielerinnen nutzen Addons, um ihrem Charakter eine Beschreibung hinzuzufügen.

So kann man nicht nur andere RP-Fans auf den ersten Blick erkennen, sondern auch direkt auf Besonderheiten eines Charakters eingehen – wie etwa sichtbare Verletzungen, Vor- und Nachnamen des Charakters, sonderbares Verhalten oder bestimmte Details, die einfach nicht anders im Spiel dargestellt werden können. Diese Beschreibungen nennt man „RP-Flags“ und können aus vielen Zeilen Text bestehen.

Oder anders gesagt: Sie bestehen aus jeder Menge Informationen.

Diese Informationen werden zwischen den Addons ausgetauscht. Wenn Spieler A etwa eine Beschreibung seines Schurken hat, dann muss Spielerin B diese Beschreibung „anfragen“. Das geschieht durch die Addons automatisch, sobald man einen Charakter ins Ziel nimmt. Spieler A „schickt“ dann die eigenen Daten an Spielerin B, sodass sie sich dann die Beschreibung des Charakters durchlesen kann.

Beispiel eines typischen “Flags” – einer RP-Beschreibung.

Der Haken: Mit Patch 10.2.7 reduziert Blizzard drastisch, wie viele Informationen von einem einzigen Addon innerhalb einer Sekunde verschickt werden können.

So kann das Laden einer kompletten Charakterbeschreibung, was aktuell nur wenige Sekunden braucht, auf 1-2 Minuten anwachsen.

Schlimmer noch: Wenn mehrere Spieler ein Profil laden, dann multipliziert sich diese Zeit, da alle Charaktere einzeln eine Anfrage schicken und diese der Reihe nach abgearbeitet werden.

Geht man etwa in eine Taverne und 10 andere Spieler wollen das eigene Profil lesen (und somit laden), dann könnte es bis zu 20 Minuten dauern, bis auch der letzte Anwesende dieses Profil vollständig einsehen kann.

Entsprechend dramatischer ist das Ganze, wenn man sich RP-Großveranstaltungen mit 50, 100 oder noch mehr Charakteren vorstellt.

Welche Lösungen gibt es? Wenn der Patch tatsächlich in dieser Form kommt, werden RPler auf andere Lösungen zurückgreifen müssen. Charakter-Beschreibungen müssten dann extern, etwa auf Wiki-Seiten oder Discord-Servern, gespeichert werden. Das dürfte der allgemeinen Immersion allerdings schaden und eher umständlich sein. Sobald externe Schritte außerhalb von World of Warcraft notwendig sind, verliert man bereits einen Teil der Community.

Alternativ wird man sehr, sehr lange darauf warten müssen, dass man wirklich alle Flags der Spielerinnen und Spieler im Umfeld einsehen kann.

Warum macht Blizzard das? Addons sind den Entwicklern von World of Warcraft schon seit einer Weile ein Dorn im Auge. Während viele Addons nur Kleinigkeiten ermöglichen, wie etwa das Anpassen der Interface-Elemente, wurden im Laufe der Jahre sehr kluge und effiziente Addons geschaffen, wie etwa WeakAura oder andere Bosskampf-Addons, die zwischen verschiedenen Spielern kommunizieren und so Kämpfe erleichtern können.

Immer mal wieder versuchen die Entwickler, die besonders problematischen Addons einzuschränken, damit etwa Bosskämpfe nicht trivialisiert werden.

Blizzard geht in diesem Fall also nicht gezielt gegen Rollenspiel-Addons vor. RP-Addons wie „TotalRP3“ sind einfach ein Kollateralschaden, da sie die gleichen Wege der Kommunikation nutzen. Selbst dann, wenn sie eigentlich für total harmlose Inhalte verwendet werden, wie etwa Beschreibungen.

Betroffene Rollenspiel-Fans sollten die verbleibende Zeit vielleicht nutzen, um Feedback zu dieser Änderung zu geben oder sich nach Alternativen umschauen. Denn wenn diese Addon-Anpassung nächste Woche durchgeht, dann könnte RP in World of Warcraft nie wieder so problemlos möglich sein, wie das bisher der Fall war.

Und das wäre doch verdammt schade.

Eine andere Änderung betrifft “Casuals” schon jetzt – die haben sie quasi nicht mitbekommen.