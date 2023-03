Addons in WoW sind zu mächtig, jetzt schränkt Blizzard sie ein

Addons sind in der Lage, viele Aspekte von World of Warcraft zu verändern. Jetzt geht Blizzard dagegen vor und verhindert, dass Addons wie „WeakAuras“ alles mitbekommen.

Ein ewiges Streitthema in World of Warcraft sind die Addons, denn die können in Blizzards MMORPG ziemlich mächtig sein. Von einfachen Verschönerungen der Benutzeroberfläche bis hin zu Berechnungen, welche Fähigkeit im nächsten Augenblick am sinnvollsten benutzt werden sollte. Gerade Bosskämpfe sind oft so hektisch und chaotisch, dass man sich mit „Bossmods“ hilft, um die Timer der wichtigsten Fähigkeiten zu sehen oder klare, deutlichere Ansagen zu haben.

Blizzard will dagegen offenbar vorgehen und einige Mechaniken von Addons einschränken – allerdings indirekt.

Was wird gemacht? Anstatt die Funktionalität der Addons direkt einzuschränken, hat Blizzard eine neue Funktion in Patch 10.1 Glut von Neltharion implementiert. Diese erlaubt es den Entwicklern, Buffs und Debuffs als „Private Aura“ zu markieren. Das soll dann dazu führen, dass ein Buff oder Debuff zwar im Interface angezeigt wird, aber Addons damit nicht interagieren können.

In so einem Fall könnten WoW-Spieler noch immer die Anzeige von solchen Effekten anpassen, um sie etwa deutlicher hervorzuheben – andere Funktionen mit komplexerem Verhalten wären dann aber unmöglich.

Was für Auswirkungen wird das haben? Das bleibt wohl abzuwarten. Immerhin ist auch noch nicht klar, in welchem Umfang Blizzard von dieser Funktion Gebrauch machen wird. Es könnte durchaus sein, dass das „Verstecken“ von Buffs und Debuffs lediglich in einigen, wenigen Kämpfen verwendet wird, wenn man eine ganz spezielle Mechanik hat, die Spieler zwangsweise ohne Addons lösen sollen.

Letztlich bleibt abzuwarten, in welchem Umfang Blizzard von diesen Möglichkeiten Gebrauch macht.

Was haltet ihr von diesem Vorstoß Blizzards? Eine gute Möglichkeit, um Addons wie „WeakAuras“ Herr zu werden? Sollte Blizzard noch drastischer vorgehen? Oder sollte man davon die Finger lassen?

