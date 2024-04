WoW: Eine wichtige Änderung haben viele gar nicht mitbekommen

Für Casuals hat World of Warcraft ein böses Erwachen parat. Denn viele wissen aktuell gar nicht, wie ihnen in Dungeons geschieht.

Vor einigen Tagen ist in World of Warcraft die 4. Saison von Dragonflight gestartet. Das ist nicht nur die letzte Saison vor dem Launch der nächsten Erweiterung „The War Within“, sondern es gab auch einige Neuerungen. Gerade das System rund um „M+“ wurde deutlich überarbeitet. Doch diese Änderung ist an vielen Spielerinnen und Spielern einfach vorbeigegangen. Der Grund: WoW informiert die Helden von Azeroth nicht ausreichend.

Was wurde verändert? Mit dem Start der Saison 4 von WoW: Dragonflight wurde ordentlich an der Schwierigkeit der Dungeons geschraubt. Während es bisher so war, dass zwischen einem „normalen“ und „heroischen“ Dungeon quasi kein Unterschied bestand, hat sich das nun drastisch geändert. Das ganze Dungeon-System wurde etwas zusammengeschrumpft, sodass kleinere Zahlen und niedrigere Schwierigkeiten bereits deutlich anspruchsvoller sind.

Geändert hat sich das wie folgt:

Diese Schwierigkeit in Saison 4 … … entspricht Schwierigkeit Saison 3 Normal Normal Heroisch Mythisch (M0) Mythisch (M0) Mythisch +10 Mythisch +2 Mythisch +12 Mythisch +10 Mythisch +20 L

Wenn ihr aktuell also einen M+2-Dungeon besucht, dann entspricht das der Schwierigkeit eines M+12-Dungeons aus der letzten Saison – nur mit dem Unterschied, dass eure Ausrüstung aktuell vermutlich noch recht schlecht ist.

Warum haben Spieler das nicht bemerkt? Das „Problem“ betrifft vor allem Spielerinnen und Spieler, die sich nicht extern über World of Warcraft informieren – und das ist ein ziemlich großer Teil. Wer News- oder Community-Seiten folgt, wird die Änderung schon im Vorfeld mitbekommen haben, doch alle anderen trifft das relativ unvorbereitet.

Denn auch im Spiel gibt es keinen konkreten Hinweis darauf, was sich eigentlich geändert hat. Dort wird lediglich von einer „Überarbeitung des Dungeon-Systems“ gesprochen – ohne darauf einzugehen, dass damit vor allem die Schwierigkeitsgrade gemeint sind.

Wenn ihr euch also wundert, warum euch niemand mit Itemlevel 440 in eine „langweilige M+2“ mitnehmen will – dann weil das eigentlich einer „Mythisch+12“ aus der letzten Saison entspricht und es zusätzlich gerade noch die erste Woche der neuen Saison ist. Da fehlt es an allen Ecken und Enden noch an Ausrüstung, sodass die Herausforderungen noch ein bisschen härter ausfallen.

Community beklagt mangelnde Kommunikation: Im Subreddit von WoW wird über den Mangel der Informationen diskutiert. Denn gerade „Casuals“ hätten von dieser Anpassung gar nichts mitbekommen und würden nun immer wieder frustrierende Erlebnisse haben.

Denn wer frohen Mutes nun in einen „mythischen“ Dungeon geht (M0), der wird plötzlich ziemlich in den Boden gestampft. So schreibt etwa auch Abrakadabraman:

Ich habe eingeloggt, nachdem ich ein paar Monate nicht mehr gespielt habe und entschied mich, Neltharus auszuprobieren. Mein Prot-Paladin wurde vom Ketten-Boss direkt zum Kern von Azeroth befördert. – Aber ich will nicht lügen, ich mag die Änderungen wirklich.

Auch Walt_Jrs_Breakfast hat negative Erfahrungen damit gemacht:

Ich habe dieses Problem auch bei M0 … die Leute haben wirklich zu schlechte Ausrüstung und sollten maximal heroische Dungeons machen. Diese Änderung betrifft Casual-Spieler stärker und sie haben keine Ahnung davon.

Was habt ihr in dieser Woche bereits an „M+“ geleistet? Wart ihr schon M+10 und höher? Oder tastet ihr euch ganz langsam an die neue Schwierigkeit ran?

