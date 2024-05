Er schuf große Musik zu Destiny – Nun geht er in die Politik: „Ich bin Gamer, ich will gewinnen“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wie glaubt er, kann ihm seine Gaming-Erfahrung helfen? O’Donnell lässt komplett den Gamer heraushängen. So sagt er: Wenn er sieht, was im Kongress passiert, sei das doch ein Spaziergang im Vergleich dazu, wie es war, Halo 2 zu entwickeln.

Es gab dann noch viel Ärger um „Music of the Sphere“ , seinen großen Soundtrack. Erst 2018 wurde der Streit beigelegt.

Zudem erklärt er selbstbewusst: Er werde nicht verlieren, nur weil jemand meint, mehr Geld ausgeben zu können, denn das könne er nicht. Offenbar hat O’Donnell in seinen vielen Jahren bei Bungie damals gut verdient, auch wenn das so böse endete.

Um zur Wahl aufgestellt zu werden, muss sich O’Donnell am 11. Juni aber erstmal in der Vorwahl gegen sechs weitere Kandidaten der Republikaner durchsetzen.

Das sagt O’Donnell: In einem Interview macht der mittlerweile 69-Jährige einige klare Ansagen. So sagt er:

Einer der wichtigsten Komponisten für Gaming-Musik ist Marty O’Donnell (69). Er war lange bei Bungie und schuf den Soundtrack von Halo und Destiny . Seine Zeit bei Bungie endete aber 2014 mit einem Rausschmiss und bösem Blut. Jetzt will er als konservativer Kandidat für die Republikaner in den US-Kongress ziehen.

