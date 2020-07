Destiny 2: Bungie-Legende erzählt Horror-Story über Deal mit Activision Blizzard

Der berühmte Spiele-Komponist Martin O’Donnell spricht über die Verhandlungen zwischen Bungie und Activision Blizzard, als es um die Partnerschaft zu Destiny und Destiny 2 ging. Er erzählt sogar eine Horror-Story von einem Treffen mit den Managern des riesigen Publishers.

Wer spricht da? Martin O’Donnell (65) gilt als einer der berühmtesten Komponisten für Videospiele. Der war einer der großen Macher bei Bungie zu Halo-Zeiten. Er ist eine Legende im Studio und in der Gaming-Industrie.

Doch O’Donnell wurde im April 2014 von Bungie entlassen. Später verklagte er die Firma. Im Zuge dieser Klage kamen auch die Details des Vertrags zwischen Activision und Bungie zu Destiny ans Licht: Wir nannten das damals den „größenwahnsinnigen Masterplan“ von Activision.

Als einer der „7 Directors“ war O’Donnell an den Deals beteiligt, die Bungie damals mit Activision Blizzard zu Destiny schloss. In einem Interview mit dem YouTuber HiddenXperia sprach O’Donnel nun über die Details.

Darum ist man zu Activision Blizzard: Bungie kam von einer langen Zusammenarbeit mit Microsoft an Halo. Im Jahr 2000 hatte man das Studio Bungie und die Rechte an der Marke „Halo“ an Microsoft verkauft. Daher gab es keine Option mehr, die Marke „Halo“ mitzunehmen, als man sich später wieder von Microsoft löste.

Diese Situation, die Rechte an einem Spiel zu verlieren, wollte man bei Destiny unbedingt vermeiden. O’Donnell sagte, das größte Ziel war es, dass man die Rechte an der Marke Destiny behielt und einem Partner nicht erlaubte, auf die Marke Einfluss zu nehmen.

Auf diesen Deal wollte sich damals keiner der großen Publisher einlassen. Jeder wollte die Rechte an der neuen Marke besitzen – außer Activision. Bungie sei kurz davor gewesen, wieder zu Microsoft zu gehen, aber die wollten dann auch die Marke, darum klappte das nicht.

Letztlich war Activision Blizzard dadurch die einzige Option, aber es war kein „Deal, der im Himmel geschlossen wurde.“ O’Donnell sagte, er hatte von Anfang an kein gutes Gefühl, aber er war einer der Sieben von Bungie, die den Deal mit Activision Blizzard eingingen. Er war Teil dieser Entscheidung.

So sieht O’Donnell den Deal mit Activision:

„Wir wussten von Beginn an, dass es ein Risiko war. Und es stellte sich heraus, dass es genau so schlecht war, wie wir es am Anfang dachten. Jeder, der heute nicht mehr bei Bungie arbeitet, wird sagen: Ja, das war von Anfang an schlecht.

Aber wenn man immer noch für Bungie arbeitet, muss man politisch sein und irgendeine Phrase dreschen wie: Oh, es war eine gute Partnerschaft und blabla wir waren in der Lage, diese wunderbare Sache zu bauen. Doch dann kam die Zeit, um getrennte Wege zu gehen. Aber wir sind glücklich und wir lieben einander. Das ist Bullshit. Es sind so viele geskriptete Antworten da draußen, die ich höre.“

Martin O’Donnell