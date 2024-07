Destiny 2 möchte, dass ihr schneller an Exotische Klassenitems kommt, aber dafür müsst ihr hart arbeiten

In der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ beginnt der Krieg mit Feuer und Blut

WoW: Pre-Patch 11.0 – Trailer zum neuen Pre-Event von The War Within

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was haltet ihr von der Änderung? Glaubt ihr, das wird reichen oder muss Bungie vielmehr tun, um das Farmen attraktiver zu gestalten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Mehr zu Destiny könnt ihr hier lesen: Die Zukunft von Destiny 2 kann nur in zwei Richtungen gehen und eine davon wird euch nicht gefallen

In der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ beginnt der Krieg mit Feuer und Blut

WoW: Pre-Patch 11.0 – Trailer zum neuen Pre-Event von The War Within

In Destiny 2 ist einer der größten Themen in der Community die Diskussionen der Exotischen Klassenitems. Sie sind eine Qual zum erfarmen. Bungie weiß das und jetzt wollen sie mit kommenden Updates dagegen steuern, doch wird es funktionieren?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to