Eine Verräter-Legion in Warhammer 40.000 ist so brutal, dass Dracula dagegen wie ein Anfänger aussieht

Die Welt von Warhammer 40.000 ist düster und grausam, aber selbst hier sticht eine Gruppe noch heraus: die Night Lords. Als eine der ursprünglichen Legionen der Space Marines gegründet, haben sie heute den Imperator verraten und folgen einem grotesken Credo des Mordens und des Schreckens.

Die meisten von euch dürften Lord Dracula, vor allem aber sein historisches Vorbild kennen: Vlad Țepeș. Țepeș herrschte über das Land, welches heute zum größten Teil Rumänien ist, und trug die Beinamen „der Pfähler“ und „Menschenschlächter“, weil er angeblich Hinrichtungen durch Pfählung und allgemeine Grausamkeit als Herrschaftsinstrument bevorzugt haben soll.

Nun stellt euch eine ganze Armee, tausende dieser Männer vor, die dann auch noch genetisch verbessert wurden, einem Halbgott gleichkommen und zwischen den Welten reisen können, um ferne Planeten zu erreichen. Das sind die Night Lords – an einem guten Tag.

Zwar gibt es auch ausgenommen brutale, loyale Space Marines, aber die verräterischen Night Lords sind an Grausamkeit kaum zu überbieten. Ihr ganzer modus operandi baut sich um die Verbreitung von Schrecken aus und das sogar schon, seit sie vom Imperator selbst erschaffen wurden.

Video starten Der Trailer zur 11. Edition von Warhammer 40.000 mit Blood Angels und Orks auf Armageddon Autoplay

Legion VIII: Die Schlägertruppe des Imperators

Ursprünglich sind die Night Lords eine der 20 ersten Legionen der Space Marines, die jemals erschaffen wurden. Ihr Primarch, Konrad Curze, ist schon durch seine Kindheit erfahren in der Verbreitung von Terror, da er mit diesem Mittel die Herrschaft über seinen Heimatplaneten Nostramo sichern konnte.

Die Night Lords fanden ihren Einsatz vor allem während der Vereinigung des Imperiums, wo sie Herrscher auf Terra, aber auch in der ganzen Galaxie „auf Linie“ gebracht haben. Durch Angst, Schrecken und brutale Massaker wurden aufständische Reiche unterworfen.

Allein die Präsenz und Existenz der Night Lords hat schon dafür gesorgt, dass Herrscher ihren Zehnt bezahlt haben und ihren Pflichten nachgekommen sind, nur aus Furcht davor, das nächste Ziel der Legion zu werden.

Curze selbst hat angeordnet, die Servorüstungen seiner Space Marines mit abschreckenden Darstellungen des Todes zu verzieren. Der Imperator selbst soll das Vorgehen vielleicht nicht direkt befohlen, auf jeden Fall aber geduldet haben.

Terror, geboren aus einem Sinn für Gerechtigkeit

Dabei steckt hinter der Grausamkeit der Night Lords eigentlich eine fast schon wohltätige Philosophie, wenn auch mit einer sehr verdrehten Logik. Nostramo war ein in ewige Nacht gehüllter Planet, dessen Mond und Smog-Wolken das Sonnenlicht permanent ausgesperrt haben.

Entsprechend angepasst war die Gesellschaft, mit fahler Hautfarbe, fast schwarzen Augen und einem… „rauen“ Umgangston. Raub, Mord und andere Brutalitäten waren an der Tagesordnung, und die Herrscherkaste hat lediglich mit bezahlten Schlägertruppen dafür gesorgt, dass ihre eigenen Interessen nicht gefährdet werden.

Curze, der für so eine Welt nicht einstehen wollte, wurde zum „Night Haunter“, grob: dem Nachtschrecken oder Jäger der Nacht. Durch grausame Hinrichtungen und Verstümmelungen von Verbrechern hat er dafür gesorgt, dass die Kriminalität innerhalb eines Jahres nahezu auf null sank – ein wenig wie eine sehr üble Version von Batman.

Seine Idee: wenn er das Einzige auf seiner Welt ist, das die Menschen hassen und fürchten, herrscht weitgehend Frieden und der Plan ist aufgegangen. Er wurde zum ersten Monarchen von Nostramo und soll sogar sehr gerecht geherrscht haben.

Im neuen Rollenspiel Warhammer 40.000: Dark Heresy spielen die Night Lords eine wichtige Rolle.

Night Lords heute: Mutierte Verbrecher mit Superkräften

Lange hielt der Frieden allerdings nicht. Nach Curzes Weggang, oder eher: als er vom Imperator geholt worden ist, verfiel Nostramo schnell zurück in den alten Zustand der permanenten Brutalität und der Korruption.

Die Night Lords, jetzt unter Curzes Führung, bekamen ihre Rekruten zum größten Teil aus den Gefängnissen der Welt, auf der jedoch bereits die neuen Herrscher die besten Kämpfer für sich beansprucht haben.

Curze, der von der Verderbnis seiner Welt erfahren hat, entschied, seinen eigenen Heimatplaneten zu vernichten – zwar nicht direkt mit einem Exterminatus, aber mit genug orbitalem Beschuss, um der Vernichtung gleichzukommen. Der Primarch selbst hat seinen Tod vorausgesehen und schließlich zugelassen – als eine Art Strafe für seine eigenen Verbrechen und getreu seiner eigenen Prinzipien.

Als Konsequenz der ganzen Sache besteht die Legion jedoch nun zum größten Teil aus grausamen Vergewaltigern, Mördern und anderen skrupellosen Verbrechern, die dazu noch die „Verwandlung“ in einen übermenschlichen Space Marine durchgemacht haben.

Aus der Idee, abschreckende Darstellungen auf den Rüstungen zu tragen, hat sich die „Tradition“ entwickelt, Opfer zu häuten und ihre Haut als Zierde über den Panzer zu spannen. Seit der Horus-Häresie sind die Night Lords nur noch versprengte Truppen und daher die schwächste der Verräter-Legionen, morden aber immer noch in Teilen der Galaxie.

Verräter, aber keine Chaos-Anhänger

Spannend an den Night Lords ist jedoch, dass sie zwar zweifelsohne brutal sind und den Imperator verraten haben, aber streng genommen nicht den vier Chaos-Göttern oder dem ungebundenen Chaos selbst folgen, zumindest nicht zum größten Teil.

Night Lords verabscheuen die Verderbnis durch die dunklen Götter sogar, sie respektieren lediglich Macht und Stärke. Während einige Mitglieder der Legion dennoch dem Chaos verfallen, vermeiden die meisten von ihnen den Kontakt mit den dunklen Mächten.

So ganz nebenbei, als wir getestet haben, zu welcher Legion wir hier bei MeinMMO gehören, kamen bei mir die Night Lords raus und… ich will mich dazu nicht weiter äußern. Was haltet ihr von dieser Mörder-Legion?

Genau dieses Verlangen nach Macht ist übrigens das, was einige der Night Lords dennoch in die Arme des Chaos treibt. Mindestens einer von ihnen hat sich sogar gänzlich hingegeben und wurde zum Gefäß für einen Dämonen, was er… eher bereut hat. Anders als einige der mächtigsten Champions des Chaos: Der Imperator ist ja cool und so, aber kennt ihr schon diese 6 krassen Chaos-Champions aus Warhammer?