Was passiert, wenn ein 08/15-Typ in Warhammer 40.000 die Rüstung eines Space Marines trägt?

Die Space Marines aus Warhammer 40.000 sind genetisch veränderte Supersoldaten, die außer der groben Form mit Menschen nicht mehr viel gemeinsam haben. Entsprechend ist auch ihre Ausrüstung ein paar Nummern größer und nicht für Menschen gedacht. Trotzdem könnte ein einfacher Bürger des Imperiums eine Astartes-Rüstung tragen, nur wäre das keine gute Idee.

Rüstungen sind ein zentraler Bestandteil der Ausstattung eines Space Marines. Sie bestehen aus dicken Ceramit-Platten, die resistent oder sogar immun gegen viele Geschosse sind. Die im Imperium beliebten Lasergewehre etwa könnten sie gar nicht durchschlagen.

Allerdings liefern die Rüstungen nicht nur Schutz, sie sind buchstäblich mit dem Space Marine verbunden. Bei der Erschaffung eines Astartes bekommt dieser zusätzliche Organe eingesetzt, darunter eine besondere Haut: der Carapax oder „Black Carapace“.

Der Carapax ist so etwas wie ein im Space Marine eingebautes Interface, das sich mit der Rüstung direkt verbinden kann und sie so mit dem Astartes „koppelt“. Der Soldat hat eine direkte Verbindung zu seiner Rüstung, sodass diese buchstäblich ein Teil von ihm wird. Das ermöglicht etwa:

die direkte Überwachung des Zustands der Rüstung

unmittelbare Befehle an eventuell eingebaute Ausrüstung

Modifikationen wie Anzeigen im Helm

Verbindungen mit Waffen, sodass etwa die Munition, Hitze und Schäden direkt überwacht werden können

Genau dieser Carapax ist nun aber der Grund, warum nur Astartes solche Rüstungen tragen können. Zumindest fast, denn es gibt ein paar Ausnahmen – etwa die ebenfalls gezüchteten Custodes, die jedoch andere Rüstungen tragen. Aber erst einmal: Was passiert, wenn ein Mensch in diese Rüstung steigt?

Mit der richtigen Rüstung sind selbst hunderte Tyraniden kein Problem:

Wie ein Kind in zu großer Kleidung

Die einfache und nüchterne Antwort ist: gar nichts. Der Mensch ist vielleicht halb so groß wie der Astartes und entsprechend würde er in der Rüstung sitzen wie ein Kind in einem zu großen Stuhl. Nichts würde passieren.

Im schlimmsten Fall, wenn die Rüstung aus welchen Gründen auch immer auf dem Menschen lastet, würde er in ihr zerquetscht werden. Ohne die Verbindung zum Ceramit könnte ein Mensch die Rüstung einfach nicht bewegen.

Für den theoretischen Fall, dass sich die Rüstung schließt, wäre es vermutlich schwierig bis unmöglich, wieder raus zu kommen. Der Mensch würde verdursten. Käme jemand auf die Idee, die Rüstung direkt per neuronaler Verbindung mit dem Menschen zu verbinden – warum auch immer – dann würde dieser wahrscheinlich (relativ schmerzhaft) an einer Synapsen-Überladung sterben. Aber auch hier: nur im schlimmsten Fall.

Anders jedoch sieht es aus, wenn ein Mensch in die Rüstung eines der verräterischen Brüder der Space Marines klettert, die dem Chaos verfallen sind. Denn die Rüstungen des Chaos funktionieren ein wenig anders.

Die Rüstungen dienen auch der Heraldik, zeigen etwa Rang und Orden des Space MArines an. Hier: ein Black Templar.

Sonderfall: Die verderbte Rüstung des Chaos

An sich sind die Rüstungen der Chaos Space Marines die gleichen wie die ihrer Brüder, nur deutlich ältere Modelle, weil sie zumeist aus der Zeit der Horus-Häresie vor 10.000 Jahren stammen. Allerdings hat der Warp eine Auswirkung auf alles, selbst auf leblose Materie.

Entsprechend verändern sich die Rüstungen der Verräter, bildet Mutationen aus oder kann sogar von Dämonen besessen sein. Und genau hier wird es spannend:

Steigt ein Mensch in eine verderbte Rüstung, passiert in der Theorie ebenfalls erst einmal nichts. Je nachdem, welchem der Götter des Chaos sie „geweiht“ ist, hat das aber teilweise üble Auswirkungen. In den meisten Fällen würde die quasi lebendige Rüstung den Menschen vermutlich einfach auffressen.

In mindestens einem Fall wurde ein Mensch allerdings von einer besessenen Rüstung buchstäblich übernommen. Die Sklavin Larana Utorian sollte die Rüstung eines Khrone-Berserkers putzen, als die Rüstung zu ihr spricht. Sie zieht die Rüstung an, die auf wundersame Weise passt, verkauft ihre Seele an Khorne und stirbt unter Qualen, während sie als Avatar des Khorne „wiedergeboren“ wird. Den Auszug aus dem entsprechenden Roman „Eisensturm“ gibt es auf Reddit.

Es gibt Power-Rüstung für Menschen, aber die tragen fast nur Frauen

Das alles heißt nun nicht, dass Menschen auf lahme Rüstungen beschränkt sind, denn auch für „normale“ Menschen gibt es Power-Rüstungen, allerdings werden die nicht flächendeckend eingesetzt.

Menschenleben sind billiger als das Ceramit der Rüstung, weswegen die Armee niemals damit ausgestattet werden würde. Lediglich einige hochrangige Mitglieder der Inquisition, der gefährlichsten Organisation des Imperiums, tragen so etwas – und die Adepta Sororitas.

Die Sororitas sind ein Orden aus Frauen, die dem Imperator fanatisch dienen. Obwohl sie „nur“ Menschen sind, haben sie durch ihren Glauben ähnliche Kräfte wie Space Marines und tragen eben auch entsprechende Rüstungen, allerdings in angepasster Form.

Schwester Argenta aus Warhammer 40.000: Rogue Trader trägt eine Powerrüstung der Sororitas.

Power-Rüstungen der Adepta Sororitas verfügen (normalerweise) nicht über eine neurale Verbindung mit ihrem Träger, weswegen viele Vorteile – außer des überlegenen Schutzes – wegfallen.

Einige Sororitas nutzen Implantate, um die Carapax-Verbindung der Space Marines nachzuahmen, und kommen so auf ähnliche Ergebnisse. Auf die gleiche Weise werden übrigens die noch im Tod dienenden Cybots in ihre Särge eingebettet. Andere verbinden sich sogar durch ein besonderes Implantat per „Gedanken“ mit ihrer Ausrüstung.

Das alles kommt natürlich nicht ohne Gefahren, da solche Verbindungen eine enorme Belastung für „normale“ Menschen bedeuten. Allerdings sind solche Bedenken etwas für Leute, die dem Imperator nicht bedingungslos vertrauen … und genau das macht die Sororitas so besonders: Chaos-Anhänger will wissen, warum man in Warhammer 40.000 den fanatischen Frauenorden spielen sollte, Fans erklären: Die fühlen sich am meisten nach 40k an