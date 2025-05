Hier sind alle Verräter-Legionen der Chaos Space Marines in Warhammer 40.000 im Power Ranking

Dazu kommt, dass Space Marines der Alpha Legion alle fast identisch aussehen und so wie ihr Primarch Alpharius Omegon. Es gibt sogar Geschichten darüber, dass jeder in der Legion behauptet, der Primarch zu sein. Und es ist möglich, dass viele Mitglieder anderer Legionen insgeheim eigentlich Agenten der Alpha Legion sind. Entsprechend lässt sich die Alpha Legion überhaupt nicht einordnen.

Geheimhaltung und Infiltration sind die Spezialität der Alpha Legion, entsprechend gibt es so gut wie keine verlässlichen Informationen zu dieser Legion. Sie könnte größer sein als jede Macht in der Galaxie, es könnten aber auch nur 20 Typen irgendwo in einem Raumschiff sein, die Karten spielen und über die „gute alte Zeit“ sprechen.

So kam das Ranking zustande: Um herauszufinden, welche Legion die stärkste ist, bin ich von einem theoretischen Szenario ausgegangen. Wenn es einen Machtkampf zwischen den Legionen gäbe, welche würde sich gegen alle anderen behaupten und könnte die Kräfte des Chaos unter sich vereinen? Entsprechend fließen in die Bewertung ein:

Space Marines sind die Aushängeschilder von Warhammer 40.000 . In der Story ist jedoch vor vielen Jahren die Hälfte der damaligen Orden dem Chaos verfallen. MeinMMO-Redakteur und Warhammer-Experte Benedict Grothaus teilt die Verräter in ein Ranking ein und erklärt, welche Legion die stärkste ist.

