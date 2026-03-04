Warhammer 40.000: Space Marines haben 2 Herzen und 3 Lungen – Leutnant Titus erklärt, warum

Seid ihr gerade in Space Marine 2 unterwegs und fragt euch, warum ihr eigentlich so ein massiger Super-Krieger seid, der alle „normalen“ Menschen um mindestens 3 Köpfe überragt? Der Schauspieler des Protagonisten, Clive Standen, hat die Antwort für euch.

Der Artikel erschien bereits im September 2024. Wir haben ihn frisch aktualisiert und hochgezogen.

Wer ist der Hauptdarsteller?

  • Clive Standen ist ein britischer Schauspieler, der unter anderem bekannt ist für seine Rolle als Rollo in der TV-Serie Vikings.
  • In Space Marine 2 verlieh er Leutnant Titus seine Stimme und dient mit seinen Gesichtsmerkmalen als CGI-Vorlage für den gefürchteten ehemaligen Soldaten der Deathwatch.
  • In der Video-Reihe „Titus Talks“ von Publisher Focus Entertainment tritt Standen auf und erklärt verschiedene Aspekte des Spiels und von Warhammer allgemein – darunter, was eigentlich ein Space Marine ist.
Space Marine 2: Clive Standen erklärt, was ein Space Marine ist
Das erklärt Clive Standen: In 3 Minuten gibt Clive Standen eine kurze Einsicht in die ziemlich umfassende Lore von Warhammer 40.000 und der Erschaffung der Space Marines. Er sagt selbst: Könnte er diese Frage nicht beantworten, hätte er den Job gar nicht bekommen.

Warhammer 40.000 hat eine enorm komplexe Lore, aber Standen schafft es, die wichtigsten Infos zu übermitteln. Seine Zusammenfassung:

Space Marines sind im Grunde die stärkste Streitmacht, die je erschaffen wurde. Während sie einst Menschen waren, wurden Space Marines genetisch modifiziert, um größer, schneller und stärker zu sein.

Standen zählt auf, welche dieser generischen Veränderungen so in einem Space Marine während dessen Erschaffung eigentlich vorgehen:

  • Space Marines haben 3 Lungen, um in jeder Umgebung atmen zu können.
  • Dazu haben sie zwei Herzen – zum einen, falls eines getroffen wird, zum anderen könnte eines alleine die Menge an Blut gar nicht pumpen. Oder, wie Standen sagt: „Um ihre Brüder doppelt so sehr zu lieben.“
  • Verbessertes Blut, das sofort jede Wunde verschließt.

Die Liste gehe noch weiter: Kein einziges Organ überstehe die Verwandlung zum Space Marine unverändert. Die Video-Reihe umfasst übrigens nach aktuellem Stand noch mindestens zwei weitere Videos:

Eine kleine Zusatz-Info von uns: Space Marines wurden vom Imperator erschaffen, einer Lichtfigur in Warhammer 40.000. Mehr Informationen zu ihm und seiner Rolle in der Erschaffung der Supersoldaten findet ihr in unserem Special zum Imperator der Menschheit.

„Die besten – und blausten – sind die Ultramarines“

Clive Standen erklärt weiter, dass jeder Space Marine einem Orden zugehörig ist. Und sein vermeintlicher Lieblingsorden sind – natürlich – die Ultramarines, denn zu denen gehört Leutnant Titus selbst.

Die verschiedenen Orden haben unterschiedliche Aufgaben, Vorgehensweisen und Dogmen, nach denen sie leben und ihren Kodex verehren. Einige dieser Orden haben den Imperator in der „Horus-Häresie“ verraten und sind dem Chaos verfallen.

Standen sagt, er sei vielleicht voreingenommen, aber die Ultramarines repräsentieren „alles Fantastische an einem Space Marine“. Warum genau, darauf geht er nicht im Detail ein – aber wir haben zum Glück eine ausführliche Beschreibung des Ordens auf MeinMMO: In Warhammer 40.000: Space Marine 2 spielt ihr einen Ultramarine – Wir erklären, was das bedeutet

Geroniax
#1224173

Wäre doch toll wenn die Henry Cavill WH40k Serie auch Clive Standen als Titus beinhalten würde. Als Rollo fand ich ihn immer klasse, auch wenn er manchmal blöde entscheidungen traf 😄

1
Benedict
#1224177

Ich würde mir Standen als Space Wolf wünschen. Passt… besser, finde ich.

1
Yoma
#1224166

Oh das ist Rollo, hätte ich nicht erkannt. Der quasi Ultramarine aus Viking 🙂

0
Benedict
#1224170

Als ich die Videoreihe gesehen habe, musste ich auch hart überlegen und war dann WIRKLICH überrascht, als ich ihn erkannt habe.

1
