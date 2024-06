Destiny 2: „Das Beste, was ich je gemacht habe“ – Spieler teilt seine Methode zum Farmen von exotischen Klassen-Items

Seit dem Start von Episode: Echos in Destiny 2 gibt es ein neues begehrtes Ziel für Hüter: exotische Klassen-Items. Ein Spieler hat auf Reddit eine für ihn effiziente Farm-Methode mit der Community geteilt.

Was farmt der Spieler? Seitdem Episode: Echos gestartet ist, können Hüter sich neue mächtige Items in Form von exotischen Klassen-Items finden und farmen.

Diese Items sind von exotischer Natur und finden Platz im Klassen-Slot. InvadingBacon , ein Spieler, hat auf Reddit seine Methode zum Farmen von exotischen Klassen-Items geteilt

Alle 15 Minuten ein Klassen-Item

Wie geht der Spieler vor? Als Erstes rüstete er den Kombi-Finder auf seinem Geist aus. Danach ging er zum Absatz im Bleichen Herzen des Reisenden und schloss das Umsturz-Event ab, bis er den Boss erreichte. An diesem Punkt verließ er den Boss, da das Event nicht mehr fortgesetzt werden musste.

Als Nächstes reiste er schnell zurück zum Absatz. Sobald er dort angekommen war, begab er sich in die äußerste rechte Ecke des Gebiets in den Höhlenbereich. Dort wartete er etwa 10-15 Sekunden. In dieser Zeit pulsierte der Bildschirm, was bedeutete, dass die Truhen in diesem Gebiet gespawnt waren.

Dann folgte er dem vorgegebenen Pfad, um die Karte zu umrunden und die Truhen einzusammeln. Von seinem Startpunkt in der Höhle aus machte er im Wesentlichen eine 8 um die Karte und sammelte die Truhen ein. Die Truhen erschienen an zufälligen Stellen, aber durch häufiges Anwenden der Methode soll er ihre Spawn-Positionen gelernt haben und so noch effizienter geworden sein.

Nachdem er die Karte umrundet und bis zu 4 oder 5 Schar-Truhen eingesammelt hatte, reiste er schnell zurück zum Absatz und wiederholte den Vorgang. Diese Methode brachte ihm etwa alle 15 Minuten ein Klassen-Item ein.

Reaktionen aus der Community: Die Community reagiert auf Reddit sehr gemischt auf den Post. Einige scheinen mit derselben Methode großen Erfolg zu haben, während der Erfolg bei anderen recht gering ist. Einige Spieler meinen daraufhin, dass es auch mit viel Glück zu tun habe, wie gut diese Methode funktioniere.

Einige Nutzer schreiben:

Frost8223 schreibt auf Reddit: Ich habe es versucht und keine Klassen Items bis zur 90. Kiste erhalten

Exodus180 merkt auf Reddit an: Zwei verschiedene Male habe ich das für etwas mehr als eine Stunde gemacht. Ich habe nur ein Klassen-Item erhalten.

Chefman11 erwidert daraufhin auf Reddit: Das RNG ist seltsam. Ich habe das gestern Abend 3 Stunden lang gemacht und 8 bekommen. Heute habe ich 1 Stunde gebraucht und 4 bekommen. Durchschnittlich 20 Minuten oder so. Mein Kumpel hat es ein paar Stunden lang versucht und hat 1 bekommen. Das ist alles Glückssache.

Neben exotischen Klassen-Items gibt es natürlich noch andere Dinge, die Spieler in Destiny 2 begehren. Ein Spieler verbrachte ein komplettes Wochenende damit zu errechnen, wie man die neue Währung am besten farmen kann. Was sein Ergebnis war, lest ihr hier: Destiny 2: Spieler investiert ein Wochenende, um zu errechnen, wie ihr am besten die neue Währung für Xur farmen könnt