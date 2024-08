Destiny 2 unterläuft der nächste schwere Fehler – Diesmal nehmen sie Hütern das Wertvollste, ihren Namen

Man will ja nicht auf Leute treten, die eh schon am Boden liegen, aber Bungie macht es einem nicht leicht. Am Mittwoch, dem 14.8., gestand Bungie den nächsten schweren Fehler bei Destiny 2 ein: Diesmal gibt es Probleme mit dem Moderations-Tool, das für anständige Namen sorgen soll.

Das sagt Bungie zum neuen Fehler: Um 14:30 Uhr meldete Bungie (via x)

Man hat ein Problem mit dem Namen-Moderationstool festgestellt, das eine „Vielzahl von Accounts betrifft“: Deren Namen wurden geändert.

Man untersucht das Problem jetzt und verspricht, es morgen, am 15.8. zu beheben und allen Betroffenen die Möglichkeit zu geben, ihren Namen wieder zu ändern.

Das Problem ist aber offenbar, dass Leute aktuell nicht zu ihrem „ursprünglichen Namen“ zurückkehren können, sondern der als unpassend markiert ist.

Bungie unterläuft der nächste Fehler

Was ist da los? Das Problem trat mit dem letzten Update auf, das am 13. August eigentlich einige nervige Bugs reparieren sollte.

Nachdem das Update ausgespielt war, beschwerten sich Spieler im Reddit und im Bungie-Forum aber, dass der „Bungie Name“, den sie seit Jahren haben, geändert wurde und das ohne, dass sie vorgewarnt wurden.

Spieler bekamen lediglich die Nachricht, ein neuer Bungie-Name wäre dem Account zugeteilt worden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt So sah die Meldung aus.

Zu den Leuten, die sich beschweren gehört auch Rick Kackis einer der größten Content-Creators zum Spieler.

In einer ersten Reaktion wirkte Bungie selbst ratlos, was da genau passiert ist, aber offenbar haben sie mittlerweile erkannt, dass der Fehler bei ihnen liegt und werden dann hoffentlich morgen eine Lösung präsentieren.

Warum nervt das Leute? Für viele Online-Spieler ist ihr Name in Spielen gleichbedeutend mit ihrer Identität und sie verbinden damit viele Erinnerungen und Emotionen. Daher ist das diese vermeintliche Kleinigkeit schon etwas, das nervt.

Außerdem passt es gerade in eine ungute Narrative um Destiny 2, dass das Spiel nach den schlechten Verkaufszahlen von The Final Shape und einer Entlassungswelle in eine schlechte Phase übergeht, in der nicht mehr genug Geld für Personal da ist, um eine starke Qualitätssicherung zu gewährleisten: Destiny 2: Neues Update macht das genaue Gegenteil von dem, was es machen soll – Weniger Exotics, statt mehr