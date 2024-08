Destiny 2: Neues Update macht das genaue Gegenteil von dem, was es machen soll – Weniger Exotics, statt mehr

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Die aktuelle Situation bei Destiny wirkt vertrackt, die Stimmung ist weit unten. Letzte Woche wurde bekannt, dass Bungie offenbar in eine finanzielle Schieflage geraten ist und sich die neue Erweiterung The Final Shape noch schlechter verkauft hat als Lightfall. Bungie hat fast ein Drittel der Belegschaft verloren, darunter einige ihrer besten Mitarbeiter: Destiny 2: Die besten Leute arbeiteten seit Jahren an neuem Destiny – Projekt wird eingestellt

Es ist also genau das Gegenteil von dem eingetroffen, was man geplant hat: Statt dass die Truhen besser werden und mehr exotische Klassen-Items ausspucken, geben sie nun gar keine mehr.

Was ist das Problem? Wie Bungie am Abend des 7. August meldet, hat man ein Problem bei den Drop-Raten für die exotischen Klassen-Items festgestellt.

