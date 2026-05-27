Neuer Shooter sieht Destiny 2 zum Verwechseln ähnlich, startet mit 86 % positiven Reviews auf Steam

Ein neuer SciFi-Shooter auf Steam sieht aus wie ein Ebenbild von Destiny und kommt bei den ersten Spielern richtig gut an.

Um welches Spiel geht es? Luna Abyss ist ein neuer Shooter, der am 21. Mai nach 7 Jahren Entwicklung auf Steam veröffentlicht wurde und bei 340 Bewertungen auf Valves Gaming-Plattform zu 86 % positiv dasteht.

Kwalee Labs, das Entwicklerstudio des Spiels, bezeichnet den Shooter als „ein story-basiertes Einzelspieler-Action-Adventure mit Jump-‘n‘-Run-Elementen und intensiven Kämpfen“. Spielerisch gestaltet sich dies durch einen Mix aus Bullet-Hell und Platforming.

Die Gestaltung der Spielwelt erinnert dabei stark an Destiny, und das ist kein Zufall. Wie die Entwickler kürzlich in einem Interview mit gamesradar verrieten, seien sowohl Destiny als auch Halo, Metroid Prime, verschiedene Bullet-Hell-Shooter und sogar Nier: Automata eine Inspiration gewesen.

Video starten Luna Abyss – Ankündigungstrailer Autoplay

Destinys Platforming trifft auf Returnals Bullet-Hell

Worum geht es in Luna Abyss? Ihr schlüpft in die Rolle von Flawkes, der auf dem künstlichen Mond „Abyss“ gefangen ist und dort eine verlassene Mega-Struktur unterhalb der Oberfläche erforschen soll, um eine in Vergessenheit geratene Technologie zu bergen und eine verlorene Kolonie zu finden.

Während das Spiel optisch an Destiny erinnert, sind spielerisch obendrein Elemente von Doom und Returnal gegeben. So seid ihr während eines Kampfes in kleinen, geschlossenen Arenen gefangen, müsst unzähligen leuchtenden Geschossen der verschiedenen Gegner ausweichen und diese mit Waffengewalt ins Jenseits schicken – typisch Bullet-Hell eben. Manchmal besitzen diese Gegner jedoch Schilde, die ihr erst mit speziellen Schießeisen zerstören müsst.

Zwischen den Kämpfen manövriert ihr euch durch riesige, mysteriöse Bauten einer außerirdischen Zivilisation und hüpft dabei von Plattform zu Plattform oder balanciert schmale Wege entlang. Erneut ist die Inspiration von Destiny zu erkennen.

So kommt Luna Abyss derzeit an: Luna Abyss kommt kurz nach Release richtig gut an, auch wenn der Shooter noch nicht viele Spieler an Land ziehen konnte. Aktuell sind 87 % der insgesamt 340 Rezensionen auf Steam positiv (Stand 27. Mai 2026, 12:00 Uhr). Die Spieler loben dabei vor allem die Story, das Design der Spielwelt sowie dessen Atmosphäre. Aber auch die Kämpfe und das Platforming kommen gut an. Die wenigen negativen Reviews kritisieren jedoch selbiges Gameplay. Außerdem finden einige den Preis von 29,99 € für 5-8 Stunden Spielzeit recht happig.

Das sagt MeinMMO-Redakteur Dariusz zu Luna Abyss: In die vollwertige Release-Version konnte ich noch nicht reinschauen, aber vor einiger Zeit verschaffte ich mir bei zwei verschiedenen Demos einen kleinen Ersteindruck. Dabei wirkte das Spiel solide und konnte durchaus überzeugen.

Wichtig ist dabei anzumerken, dass Luna Abyss kein Loot-Shooter ist und demnach auch kein Destiny-Klon sein will. Destiny steckt in der Gestaltung der Spielwelt, den Platforming-Elementen und der Atmosphäre auf dem mysteriösen Mond. In den Kämpfen spielt sich Luna Abyss mehr wie eine einsteigerfreundlichere 1st-Person-Version von Returnal – und das mag ich. Die Demo machte mir durchaus Spaß, auch wenn das Spiel zu dem Zeitpunkt gelegentlich noch leicht ruckelte.

Was sagt ihr, findet ihr Luna Abyss interessant und schaut es euch mal an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Falls ihr nach dem Tod von Destiny 2 noch auf der Suche nach einem neuen Spiel seid, könnte euch Luna Abyss ein paar Stunden unterhalten. Alternativ könnt ihr aber auch einen Blick auf Witchfire werfen. Das habe ich im Januar als PvE-Alternative zu ARC Raiders vorgestellt, doch besonders das Gunplay ist mit Destiny in einem Dark-Fantasy-Setting vergleichbar. Falls ihr neugierig seid, findet ihr hier meinen Anspielbericht: Ein Shooter auf Steam ist perfekt für Spieler, die keinen Bock auf PvP in ARC Raiders haben