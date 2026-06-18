Deutscher Regisseur ist für die schlechtesten Filme zu Videospielen verantwortlich, plant jetzt neuen Teil

Uwe Boll hat in seiner Karriere als Regisseur schon zahlreiche Filme gedreht. Viele davon sind in die Geschichte eingegangen, allerdings nicht aus einem positiven Grund. Jetzt folgt ein neuer Versuch.

Was plant Uwe Boll? In einem Interview mit LRM Online redet Regisseur Uwe Boll von seinen zukünftigen Plänen. Boll stellt fest, dass Videospiel-Verfilmungen heute die neuen Comic-Verfilmungen wären, also voll im Trend seien.

Er sieht sich selbst als Pionier und Vorreiter des Genres, der damals von den Kritikern für billige Actionfilme zerrissen worden wäre, während seine Filme wie House of the Dead heute einen Kultstatus genießen würden. Deshalb wolle er ein neues Projekt angehen:

Ich habe die Rechte an „Alone in the Dark“ zurückerhalten, sodass ich einen weiteren „Alone in the Dark“-Film drehen könnte, und ich arbeite derzeit mit einigen Produzenten in Hollywood zusammen, um das Projekt auf den Weg zu bringen.

Er zeigt sich zudem absolut offen dafür, einen weiteren Teil für Dungeon Siege zu drehen. Das würde er allerdings nur unter der Bedingung machen, dass Jason Statham in der Hauptrolle zurückkehrt. Obwohl die Lizenzen von Spieleherstellern durch den aktuellen Boom drastisch teurer geworden wären, stellt Boll klar, dass er mit dem Genre noch lange nicht abgeschlossen habe.

Er sei definitiv bereit, in Zukunft weitere Videospiele zu veröffentlichen. Und das könnte zu einem kultigen Trash-Film führen.

Video starten Alone in the Dark – Trailer (Deutsch) Autoplay

Uwe Boll für katastrophale Videospielverfilmungen bekannt

Wofür ist der Regisseur bekannt? Tatsächlich hat Uwe Boll schon einige Videospiel-Verfilmungen in der Vergangenheit gedreht. Doch keiner dieser Filme konnte die Fachjury so wirklich überzeugen, denn: Keine seiner Videospiel-Verfilmungen kam über einen Score von 9 % bei der Fachjury auf Rotten Tomatoes.

Alone in the Dark, was jetzt als weiterer Film kommen soll, erreichte im Jahr 2005 nur einen ermächtigenden Score von 1 %.

House of the Dead konnte nur 2 Prozentpunkte mehr gewinnen und landet bei 3 %.

Die beste Videospielverfilmung ist „Postal“ aus dem Jahr 2007. Sie erreichte aber immer noch unter 9 %.

Andere Projekte wie die Filme zu Dungeon Siege und Far Cry konnten leider nicht genug Wertungen erhalten, sodass es hierzu keine Wertung gibt. Doch es ist kein Geheimnis, dass Uwe Bolls Filme zu den schlechtesten Videospielverfilmungen aller Zeiten zählen.

Was haltet ihr von den Videospiel-Verfilmungen von Uwe Boll? Habt ihr einige von ihnen gesehen? Schreibt eure Erfahrungen gerne in die Kommentare.

Der neueste Streifen von Uwe Boll ist Citizen Vigilante, der im Juni 2026 in die Kinos kommt. Ursprünglich sollte der Film wie ein Batman-Titel heißen. Aufgrund der Namensrechtsverletzung musste der Name jedoch geändert werden: Deutscher Regisseur ist bekannt für schlechte Filme, dreht jetzt seinen eigenen „The Dark Knight“, ganz ohne Batman