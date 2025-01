Deutscher Regisseur ist bekannt für schlechte Filme, dreht jetzt seinen eigenen „The Dark Knight“, ganz ohne Batman

Deutschland hat viele legendäre Regisseure gehabt, die wichtig für die Geschichte des Films waren. Andere Regisseure sind eher für Trash-Filme bekannt. Dazu gehört auch Uwe Boll, der schon viele Titel gedreht hat. Seine nächste Produktion hat dabei einen Namen und eine Geschichte, die einem ziemlich bekannt vorkommen könnten.

Wofür ist Uwe Boll bekannt? Uwe Bolls erste Produktion als Regisseur erschien 1991 und seitdem ist er eher für Trash-Filme bekannt, die oft auch Spieleverfilmungen waren, die heutzutage keiner mehr kennt. Dazu gehören Titel wie Far Cry, Alone in the Dark, House of the Dead oder Dungeon Siege.

Auch mit seinem Temperament hat sich der Regisseur einen Namen gemacht. So kloppte er sich 2006 mit einem Filmkritiker im Boxring (via The Guardian). Er äußert sich auch gerne zu aktuellen Blockbustern. Auch zum großen Flop Borderlands gab er auch seine Meinung ab.

Trotz der negativen Kritik, die er für seine Produktionen gerne bekommt, arbeitet er stetig an weiteren Titeln. Nach seinem Film First Shift, der 2024 erschien, hat er auch schon den nächsten in Planung. Doch der hat einen Namen, der euch ziemlich bekannt vorkommen sollte: The Dark Knight

Der neue Thriller von Uwe Boll hat nichts mit dem legendären Superheldenfilm zu tun:

Gleicher Name und eine ähnliche Thematik

Worum geht es in The Dark Knight von Uwe Boll? The Dark Knight soll ein Thriller werden, der sich mit der Figur Sanders beschäftigt, der in Form von Selbstjustiz Verbrecher jagt. Dabei gerät er auch mit der Polizei aneinander, die so ein Chaos nicht haben möchte.

Einen wichtigen Aspekt soll auch Social Media sein, denn die Plattformen sollen dafür sorgen, dass aus Sanders, eine Art Held wird, der online viel Bewunderung für seine Taten erfährt.

Laut der Variety ist wohl auch der Hauptdarsteller schon bekannt. Armie Hammer soll wohl die Figur Sanders verkörpern. Ihn kennt man aus Produktionen wie Lone Ranger, The Social Network oder Call me by Your Name. Sein letzter Titel war 2022 die Romanverfilmung Tod auf dem Nil.

Offiziell bestätigt ist seine Hauptrolle aber bisher nicht. Auf Anfragen von Variety wurde bisher nicht geantwortet.

Das markanteste Merkmal des Thrillers ist aber wohl der Name, der an den legendären Batman-Film von Christopher Nolan erinnert. The Dark Knight von Uwe Boll hat aber nichts mit dem beliebten Superhelden zu tun. Auch wenn die beschriebene Thematik von Selbstjustiz ziemlich gut zu Batman passt.

Was sagen die Verantwortlichen über The Dark Knight von Christopher Nolan? Über The Dark Knight sagte Uwe Boll bisher: Die Geschichte von The Dark Knight könnte nicht aktueller sein, und ich freue mich darauf, sie mit dieser hervorragenden Besetzung zum Leben zu erwecken (via Variety).

Der Produzent des neuen Titels, Michael Roeasch, sagte, dass ihr Film sich stark von Chris Nolans Film unterscheidet, sodass keine Verwechslungsgefahr besteht

Das Drehbuch des Thrillers stammt wohl von Uwe Boll selbst.

Wann kann man mit dem Film rechnen? Da der Cast bisher nicht offiziell bekannt gegeben wurde, kann man davon ausgehen, dass es noch 1 bis 2 Jahre dauern wird, bis man einen Start-Termin vom Film bekommt. Unklar ist auch, ob The Dark Knight direkt in Deutschland startet. Seinen letzten Thriller Action-First Shift kann man bisher nicht in Deutschland schauen. Fans von Trash-Filmen könnte diese Liste interessieren: Die 7 ungewöhnlichsten Horrorkiller, die ihr euch nicht ausdenken könnt