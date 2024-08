Das Lecken der Lippen vom Joker in The Dark Knight hat nicht mit seiner Vergangenheit zu tun – Schuld ist sein Kostüm

Der bekannteste Gegner von Batman ist der Joker. Seine wohl ikonischste Darstellung bietet Heath Ledger in The Dark Knight. Sein Joker hatte das perfekte Design für eine ernste Präsentation des Schurken. Sein ständiges Lippenlecken ist das Markenzeichen der Figur. Wusstet ihr, dass es aber ursprünglich nicht geplant war?

Warum leckt sich Joker so oft die Lippen? Schon von den ersten Szenen mit dem Joker sehen wir zwei Markenzeichen, die er öfter wiederholt. Er packt sich seine Haare nach hinten und leckt sich ständig die vernarbten Lippen. Das passt perfekt zur Figur, doch ursprünglich war das gar nicht geplant.

In der Dokumentation I am Heath Ledger (via Digital Spy) wird erklärt, dass die Prothesen am Gesicht von Ledger, also die Narben, ständig lose geworden sind. Um das zu verhindern, leckte sich Ledger ständig die Lippen. Dadurch sollten die Prothesen feucht bleiben, um schwieriger zu brechen. Das passte aber so gut zur Figur, dass man das auch im Film haben wollte.

Der Joker war in The Dark Knight so gut, dass Christian Bale dachte, er wäre nicht gut genug: Christian Bale hatte das Gefühl, mit dem Joker nicht mithalten zu können: „Er hat einfach alle meine Pläne über den Haufen geworfen“

Ein anderer Joker wollte sich weigern, seinen Bart zu rasieren

Vor Heath Ledger gab es natürlich auch andere Joker. Der erste Schauspieler, der den Clown verkörpern durfte, war Cesar Romero in der 60er-Jahre-Serie Batman. In der Serie verkörperte Adam West Batman und es war eher eine Serie für Kinder, die auf alberne Slapstick- und Comedy-Elemente gesetzt hat.

Cesar Romero hatte natürlich auch Make-up und gefärbte Haare. Doch eine Sache war ihm zu wichtig. Seinen Schnauzer wollte der Schauspieler nicht abrasieren. Dementsprechend schminkte man die weiße Farbe einfach über seinen Schnauzer, den man trotzdem offensichtlich sehen kann. Hier könnt ihr ein Bild der Rolle sehen:

Cesar Romero als Joker in Batman aus dem Jahre 1966

In The Dark Knight gibt es sogar eine Anspielung auf die alte Batman-Serie. Die Maske, die der Joker in der ersten Szene in The Dark Knight trägt, sieht genauso aus, wie eine Maske, die Cesar Romero in einer Folge der Batman-Serie getragen hat.

Das Spannende am Joker ist, dass jeder Schauspieler der Figur einen eigenen Flair gibt. Auch Mark Hamill wird oft vergessen, obwohl er in unzähligen Animationsfilmen und -serien den Clown verkörpert hat. Natürlich bleibt Heath Ledger für viele der wahre Joker. Die Nolan-Trilogie ist für viele Zuschauer die beste Batman-Darstellung. Wusstet ihr aber, dass es einen geheimen vierten Film gibt?