Die Batman-Trilogie von Christopher Nolan steht bei vielen Fans hoch im Kurs. Das gilt auch für den Hauptdarsteller Christian Bale. Allerdings sollte zunächst ein anderer Schauspieler in das Fledermauskostüm schlüpfen.

Wer ist der beste Batman? Eine Frage, die seit jeher die Fans beschäftigt. Immerhin haben schon so einige Schauspieler die ikonische Rolle verkörpert. Etwa Michael Keaton in den Filmen von Tim Burton, Ben Affleck im DC Extended Universe, oder früher noch, Adam West in der 60er-Jahre-Serie.

Am populärsten dürfte aber Christian Bale in der Rolle sein. In drei Filmen von Christopher Nolan gab er Batman ein neues Gesicht. Namentlich in Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises. Ein ikonischer Satz aus dem zweiten Teil der Reihe plagt Nolan übrigens bis heute.

Für viele Fans ist Bale DER Batman schlechthin. Aber Christian Bale war nicht der erste Schauspieler, den Nolan für die Rolle wollte.

Ein anderer Hollywood-Star war die erste Wahl

Wer sollte Batman spielen? Wenn in Hollywood eine so große Rolle vergeben wird, kommt es selten vor, dass nur ein einzelner Schauspieler in Betracht gezogen wird. Auch im Fall von Batman sprachen verschiedene Stars vor.

Christopher Nolan hatte dabei zunächst einen klaren Favoriten. Die Rede ist von Jake Gyllenhaal. Den Schauspieler kennen die meisten vermutlich aus Filmen wie Donnie Darko, Prisoners oder Nightcrawler. Zuletzt spielte er in dem Remake von Road House mit.

Er war es, den Nolan als Erstes für Batman wollte. Der Drehbuchautor von Batman Begins, David S. Goyer erinnert sich an die Zeit, als nach einem passenden Schauspieler gesucht wurde:

Wir haben uns über alles Mögliche unterhalten. Es gab eine Reihe von Leuten, die Probeaufnahmen gemacht hatten, und ich hatte mich für Gyllenhaal eingesetzt. David S. Goyer via Happy, Sad, Confused

Jake Gyllenhaal habe auch einen Screentest gemacht, wo geschaut wurde, ob er für die Rolle passt. Laut Drehbuchautor Goyer hätte er einen sehr anderen Batman abgegeben, wäre aber nicht unbedingt schlechter als Bale gewesen.

Warum genau sich die kreativen Köpfe hinter der Filmreihe am Ende für Bale entschieden, ist allerdings unklar. Immerhin haben sie es damit geschafft, einen neuen, modernen Batman im Kino zu etablieren.

Vom Beinahe-Superhelden zum Bösewicht

Wie ging es mit Jake Gyllenhaal weiter? Die begehrte Rolle des dunklen Rächers hat der Schauspieler also nicht bekommen. Über die Jahre hinweg spielte er verschiedene, oft recht komplexe Charaktere.

Dem Superhelden-Genre stattete er 2019 dann aber doch noch einen Besuch ab. Ausgerechnet bei der Konkurrenz von DC, Marvel, spielte er in Spider-Man: Far from Home. Darin ist Gyllenhaal als Bösewicht Mysterio zu sehen.

Im Unterschied zu Batman machte er in dieser Rolle dem Helden das Leben das schwer. Vielleicht ist er in Zukunft ja noch einmal darin zu sehen. Zu Batman wird er vermutlich nicht mehr werden – vor allem nicht unter der Regie von Christopher Nolan. Von drei Schauspielern schwärmt der Regisseur besonders – Bale ist allerdings nicht darunter.