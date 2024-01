Christopher Nolan erzählt, wie eine Trainerin plötzlich im Workout seinen Film kritisierte: „Hat jemand außer mir diesen Mist gesehen?“

Dieser Song ist aus dem Soundtrack zu einem Film namens Tenet. Hat jemand außer mir diesen Mist gesehen? Denn ich brauche eine Anleitung. Jemand muss ihn mir erklären. Ich mache keine Witze. Was verdammt ging denn in diesem Film ab? Habt ihr das verstanden? Ernsthaft, man muss ein Neurowissenschaftler sein, um das zu verstehen. Das sind zweieinhalb Stunden Lebenszeit, die ich zurückwill. Ich will sie zurück!

In diesem Rahmen erzählte er humorvoll von folgendem Ereignis: Der Regisseur machte ein Online-Workout mit und strampelte sich gerade auf seinem Peleton [Trainingsfahrrad] ab – war schon am Sterben vor Anstrengung.

Star-Regisseur Christopher Nolan ist für seine bildgewaltigen Filme mit komplexem Storytelling bekannt. Nicht jeder kann etwas damit anfangen. So ließ sich etwa auch eine Trainerin während eines Workouts über den Film aus. Was sie nicht wusste: Der Star-Regisseur machte ihren Kurs mit und bekam die Kritik um die Ohren gehauen.

