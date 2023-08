Danach siehst du den Anfang von „The Dark Knight“ mit anderen Augen

Hat man erst einmal all die kleinen raffinierten Elemente in den ersten 5 Minuten des Films erkannt, sieht man direkt zu Beginn, welch Meisterwerk der Regisseur damals geschaffen hat – und sieht danach den Anfang von The Dark Knight mit anderen Augen.

In seiner Filmanalyse zeigt er etwa, welche Inspirationen in den Anfang des Superheldenfilms geflossen sind und geht genauer auf Aspekte des Jokers und eines anderen Antagonisten ein.

In dem Video erklärt Marco, warum die ersten 5 Minuten des Films so viel mehr sind als reines Popcorn-Kino und über die Vorbilder von Regisseur Christopher Nolan hinausgehen.

Gerade läuft Christopher Nolans neuester Film Oppenheimer in den Kinos. In einer Podcast-Folge von Nerd & Kultur ging es um den Blockbuster.

Marco von Nerdkultur erklärt, warum 5 Minuten am Anfang von The Dark Knight (2008) ausreichen, um zu zeigen, welch Meisterwerk der Superheldenfilm von Regisseur Christopher Nolan ist.

Insert

You are going to send email to