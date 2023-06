Christopher Nolan erklärt, warum man Oppenheimer als intensiven Horror-Film sehen kann

Evercore Heroes startet am 20. Juni in die Closed Beta. Wir verraten, was das für ein Spiel ist und warum LoL-Fans es sich anschauen sollten.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

„Manche Menschen verlassen den Film völlig am Boden zerstört. Sie können nicht sprechen. Ich meine, es gibt ein Element der Angst, das in der Geschichte und unterschwellig vorhanden ist. […].“

Mit Oppenheimer wird am 20. Juli 2023 der neueste Film von Christopher Nolan in den Kinos starten. Der Regisseur ist bereits für gewaltige Blockbuster wie Inception (2010), Interstellar (2014) oder Tenet (2020) weltbekannt.

