Von 3 Schauspielern schwärmt Christopher Nolan besonders: Doch sein Batman, Christian Bale, gehört nicht dazu

Star-Regisseur Christopher Nolan (Oppenheimer) hat im Laufe seiner Karriere schon mit zahlreichen Hollywoodstars zusammengearbeitet. Doch drei Schauspieler scheinen ihn dabei besonders mit ihren Talenten überzeugt zu haben.

Christopher Nolan ist für seine bildgewaltigen Filme mit komplexem Storytelling bekannt. Mit Titeln wie Interstellar, Tenet, Dunkirk, der The-Dark-Knight-Trilogie und zuletzt Oppenheimer, begeisterte (und verwirrte) er die Zuschauer.

Obwohl er bereits mit vielen bekannten Namen wie Christian Bale oder Matthew McConaughey zusammengearbeitet hatte, scheinen ihn drei Schauspielertalente ganz besonders zu begeistern. So lobte er sie während Interviews als die besten ihres Fachs.

Oppenheimer-Hauptdarsteller Cillian Murphy

Cillian Murphy kennen viele von euch vielleicht aus der Serie Peaky Blinders. In Oppenheimer bekam er von Christopher Nolan die Hauptrolle als amerikanischer Physiker J. Robert Oppenheimer, der als „Vater der Atombombe“ gilt.

In einem Interview mit Total Film lobte der Regisseur den Darsteller nicht nur als besten Schauspieler seiner Altersklasse, sondern als einer der besten überhaupt:

„Ich habe immer gewusst, seit ich ihn zum ersten Mal getroffen habe – wie viele Jahre auch immer das jetzt her ist, fast 20 Jahre – dass er einer der großen Schauspieler ist, nicht nur seiner Generation, sondern aller Zeiten.“ (via gamesradar.com)

Marvel-Star Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. spielte unter anderem den bekannten Detektiv Sherlock Holmes in dem Action-Film von Guy Ritchie oder den gefeierten Marvel-Helden Tony Stark aka Iron Man.

Doch, wie Christopher Nolan im gleichen Interview mit Total Film erklärte, wird oftmals übersehen, dass er nicht nur ein bekannter Star, sondern auch einer der talentiertesten Hollywood-Schauspieler sei:

„Wir alle wissen, dass Robert Downey Jr. einer der großen Filmstars ist. Es ist so leicht zu vergessen, dass er auch einer der größten Schauspieler aller Zeiten ist. Ihm dabei zuzusehen, wie er sich in dieser Darstellung verliert und sich auf diese Weise völlig in einer Figur verliert, war eine unglaubliche Erinnerung daran, was für ein großartiger Schauspieler er ist.“ (via gamesradar.com)

Der Pate Al Pacino

Al Pacino kennt man am wohl am besten aus Der Pate. Er spielte aber auch gemeinsam mit Robin Williams in Nolans Film Insomnia mit.

Wie Nolan gegenüber Los Angeles Times erzählte, erinnerte ihn eine Situation mit Cillian Murphy an die Zusammenarbeit mit Al Pacino. Dabei hob er nochmal besonders die hervorragende Leistung des Pate-Schauspielers hervor:

„Ich bin nach einer Reihe von Aufnahmen zu Pacino gegangen und habe ihm gesagt, was ich wollte“, erzählte der Regisseur.

„Er sagte mir: ‘Das habe ich schon gemacht. Man kann es zwar nicht sehen, aber ich habe es auf den Tagesaufnahmen gemacht.’ Ich habe danach gesucht und dachte: ‘Oh, mein Gott’, denn da war es. Große Filmschauspieler können das, und genau das hatte ich bei Cillian.“

Bei den 3 Erwähnungen fällt sauf, dass Christian Bale, mit dem Nolan so eng bei den Batman-Filmen zusammengearbeitet hat, kein Extralob erhält. Dabei gilt Bale, schon seit American Psycho im Jahr 2000, als großartiger Schauspieler.

