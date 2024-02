Gute Nachricht für alle, die dachten, sie seien zu doof für Tenet

„Man soll nicht alles in ‘Tenet’ verstehen“, fuhr er fort. „Es ist nicht alles nachvollziehbar.“ So nennt er etwa das Ende von Inception als Beispiel, wo der Zuschauer auch nicht genau vorgeschrieben bekommt, wie der Film ausgeht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wenn du meinen Film erlebst, dann verstehst du ihn auch.“ Was genau der Regisseur mit dieser Aussage meinte, erklärte er dann auch ausführlicher, denn das läge ihm sehr am Herzen, dass die Leute das verstehen.

Im Rahmen der The Late Night Show with Stephen Colbert vom 8. Februar 2024 sprach der Regisseur über seinen Film Tenet und erklärte dabei auch, warum ihr gar nicht alles in dem komplexen Sci-Fi-Film verstehen sollt.

Star-Regisseur Christopher Nolan ist für sein komplexes Storytelling in Filmen bekannt. So saßen einige Zuschauer etwa auch mit einem gewaltigen Fragezeichen im Kino, als sie Tenet im Jahr 2020 sahen. Wie der Regisseur erklärte, sei es aber auch gar nicht Sinn des Films, dass ihr alles versteht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to