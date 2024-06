7 Serien wie NCIS

NCIS ist eine der beliebtesten Serien aller Zeiten und eine der am längsten laufenden. Vor allem in den 2010er Jahren war die Serie auch in Deutschland richtig beliebt. Weitere Serien in dem Genre und der Prämisse findet ihr in dieser Liste.

Was ist NCIS? Die Serie begleitet die Abteilung Navy NCIS, die jede Folge andere Fälle behandelt. Dabei sind es Fälle, die innerhalb der Navy, also des Militärs passieren. Die Serie ist auch wegen seiner Fan-Lieblinge wie Ziva, Abby, DiNozzo oder Gibbs beliebt. Auch die Arbeit an den Fällen hat einen großen Fokus.

Dementsprechend schlagen auch die Serien auf dieser Liste in eine ähnliche Kerbe, bezüglich der dramatischen Fallarbeit und den Fokus auf die charmanten Charaktere. Wenn ihr noch zusätzliche Tipps habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

Die vielen Spin-Offs: Neben NCIS gab es noch andere Ableger der Serie mit NCIS: LA, New Orleans, Hawaii, Sydney. Zusätzlich dazu sind noch zukünftige Spin-Offs geplant. Diese Serien werden in der Liste nicht gesondert erwähnt.

Mehr solcher Serien findet ihr auch in dieser Liste: 5 Serien wie The Rookie

1. Without a Trace – Spurlos verschwunden

Laufzeit: 2002 – 2009 | 7 Staffeln

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

In Without a Trace geht es um eine FBI-Einheit, die sich um Vermisstenfälle kümmert. Hauptdarsteller ist hierbei Anthony LaPaglia, der den Anführer der Einheit, Jack Malone, spielt. Durch die Thematik ist die Serie weniger leichtfüßig als beispielsweise Castle.

Der Fokus des Crime-Dramas liegt vor allem auf der Arbeit bei solchen Vermisstenfällen. Die Serie gewann 2 Primetime Emmys und hat auf IMDb bei fast 22.000 Bewertungen einen Wert von 7,0 von 10.

2. Blue Bloods

Laufzeit: Seit 2010 | Bisher 13 Staffeln

In Blue Bloods dreht sich alles um die Reagan-Familie, eine Familie voller Polizisten und einer Staatsanwältin. Im Zentrum steht Familienoberhaupt Frank Reagan, gespielt von Tom Selleck. Neben allerlei Polizeikram stehen auch die persönlichen Probleme der Familie im Vordergrund.

Ähnlich wie Gibbs hat Frank Reagan auch eine Vergangenheit in der Armee. Er diente im Vietnamkrieg und ist nun der Chef des NYPD. Die Serie war für einen Primetime Emmy nominiert und hat auf IMDb bei ca. 48.000 Stimmen eine Wertung von 7,7/10.