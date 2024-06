Gaming-Experten warnen vor einem neuen Hit auf Steam, den gerade 800.000 spielen

Looter-Shooter The First Descendant gibt im Trailer sein Release-Datum bekannt

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Starcraft 2: Der Trailer zur Erweiterung Heart of the Swarm

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Starcraft 2: Der Trailer zur Erweiterung Heart of the Swarm

3 Gruppen, die mit WoW: The War Within glücklich werden – und 2, die es langweilen wird

Ludwig verkauft seine Firma für 2 $ an die Mitarbeiter, damit er sie nicht für Millionen an Amazon verscherbeln kann

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum spielen so viele Banana? Schaut man in Steam Charts nach, dann ist „Banana“ aktuell eines der beliebtesten Spiele. Über 830.000 Spieler gibt es gleichzeitig (Stand: 17.06.2024, 10:00 Uhr via SteamCharts ).

Diese Drop-Bananen können auf dem Steam Marketplace gehandelt werden. Dort könnt ihr sie an andere Spieler verkaufen. Die allermeisten Bananen haben dabei einen Preis von 3 bis 4 Cent – also absolut zu vernachlässigen. Die teuersten Bananen, die besonders selten sind, haben einen „Wert“ von rund 1.000 Euro.

Was hat es mit den Drop-Bananen auf sich? Genau das ist die Sache: Nichts. Die Bananen im Inventar von Steam sind aktuell nicht mehr als ein Bild. Sie sind nicht, was man im Spiel verwenden kann oder sich auch nur anzeigen lassen kann.

Looter-Shooter The First Descendant gibt im Trailer sein Release-Datum bekannt

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Starcraft 2: Der Trailer zur Erweiterung Heart of the Swarm

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Manche fühlen sich bei Banana an NFTs erinnert – das wollte auch Ubisoft mal in Spielen nutzen:

Hin und wieder werden ziemlich kuriose Spiele spontan sehr beliebt. So geht es gerade einem Spiel auf Steam, in dem sich alles um eine Banane dreht: Banana. Über das Spiel haben wir auf MeinMMO bereits gesprochen. Doch obwohl das Spiel beinahe eine Million „Spieler“ gleichzeitig hat, warnen viele davor – denn das Ganze könnte eine richtig fiese Masche sein, vor der einige große Gaming-YouTuber laut und deutlich warnen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to