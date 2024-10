Die beliebtesten Fraktionen im neuen Dragon Age: The Veilguard im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

Ihr könnt euch mit eurem Charakter in Dragon Age: The Veilguard einer von sechs Fraktionen anschließen. MeinMMO wollte wissen, mit welcher Fraktion ihr starten werdet und ihr habt gewählt. Den Sieger kennt ihr schon seit 15 Jahren.

Ab dem 31. Oktober könnt ihr The Veilguard auf PC, PS5 und Xbox spielen. Bei der Charakter-Erstellung wählt ihr für euren Charakter „Rook“ eine von sechs Fraktionen aus, die euch mit einer Vergangenheit ausstatten und unter anderem besondere Gesprächsoptionen liefern.

Wir haben euch in einer Umfrage gefragt, mit welcher Fraktion ihr starten werdet. 1.275 Nutzer haben mitgemacht (Stand 25. Oktober um 11:55 Uhr). Auf den letzten Plätzen finden sich die eher unbekannten Gruppierungen:

Platz 6: Die Schleierspringer mit 78 Stimmen (6 %)

Platz 5: Die Meister des Schicksals mit 99 Stimmen (8 %)

Platz 4: Die Trauerwacht mit 113 Stimmen (9 %)

In den Top 3 sind dagegen einige Fraktionen, die schon in früheren Dragon-Age-Teilen vorgekommen sind oder sogar wichtige Rollen gespielt haben. MeinMMO stellt sie euch im Detail vor.

Ihr findet in unserer Übersicht alle wichtigen Infos zu den Inhalten von Dragon Age: The Veilguard. Den offiziellen Release-Trailer seht ihr hier:

Platz 3: Die Krähen von Antiva (16 %, 200 Stimmen)

Als Krähe von Antiva gehört ihr zu den besten Auftragsmördern, Spionen und Dieben in Thedas. Die Krähen sind zwar eine Schatten-Organisation, aber haben in vielen Belangen die politischen Fäden in Antiva in der Hand.

Das Motto der Gilde ist: Eine Krähe erfüllt immer ihren Auftrag. Das macht sie zu den bekanntesten und besten Assassinen in der Welt von Dragon Age. Bereits im ersten Teil, Origins, konntet ihr einen Attentäter der Gilde als Begleiter haben.

Interessanter Fakt am Rande: Die Krähen von Antiva waren früher Teil der Kirche und wurden von Mönchen nördlich der Stadt Treviso gegründet. Diese Mönche haben ihre Erfahrung mit Kräutern für Giftmorde genutzt und ihre Expertise immer weiter ausgebaut.

In The Veilguard ist Lucanis eine Krähe von Antiva. Lucanis ist eine der Romanzen-Optionen im neuen Dragon Age.

Platz 2: Die Schattendrachen (24 %, 307 Stimmen)

Die Schattendrachen sind eine recht neue Organisation, die in The Veilguard ihren ersten prominenten Auftritt hat. Zuvor sind sie bereits im Comic „The Missing“ aufgetreten, wo sie eine Gruppe Elfen-Sklaven aus den Griffen der Venatori befreit haben.

Bei der Gelegenheit hatten die Schattendrachen bereits Kontakt mit Solas, dem „Schreckenswolf“, der eine wichtige Rolle in The Veilguard spielt. Viel mehr ist über die Fraktion allerdings nicht bekannt.

Die Detektivin und Magierin Neve Gallus ist Teil der Schattendrachen und ihr trefft sie als Begleiterin in The Veilguard.

Platz 1: Die Grauen Wächter (37 %, 478 Stimmen)

Die mit Abstand meisten Stimmen haben die Grauen Wächter erhalten. Die Wächter sind eine der wichtigsten Gruppen in der Geschichte von Dragon Age: Sie sind es, die die Verderbnis bekämpfen und sich dazu sogar selbst mit dieser gefährlichen „Seuche“ infizieren.

Ein Wächter muss zur Aufnahme verderbtes Blut trinken und wenn er dieses Ritual überlebt, kann er anschließend die Verderbnis spüren. Zum Schutz von Thedas können die Grauen Wächter Leute aus allen Reichen rekrutieren, um eine drohende Verderbnis zu bekämpfen.

Die höchste Aufgabe eines Wächters ist es, einen Erzdämonen zu vernichten und damit eine Verderbnis zu beenden. Dabei lässt der Graue Wächter allerdings normalerweise selbst sein Leben. Die neutrale Fraktion wird in ganz Thedas respektiert.

In The Veilguard ist der Elf Devrin ein Grauer Wächter. Ihr selbst konntet schon früher einen Grauen Wächter spielen: im ersten Dragon Age, Origins, startet ihr als neuer Rekrut der Gruppierung. Was in dem Spiel alles passiert und was es mit den Wächtern auf sich hat, erfahrt ihr in unserer Zusammenfassung: Schon im 15 Jahre alten Dragon Age: Origins erfahrt ihr wichtige Infos für The Veilguard – Die Story in 3 Minuten