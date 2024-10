„Ich dachte, ich hätte mehr Zeit“: Spieler rasen durch die alten Spiele zu Dragon Age, um rechtzeitig zu The Veilguard fertig zu sein

Der Release von Dragon Age: The Veilguard steht kurz bevor. Spieler, die die Reihe bisher noch nicht gespielt haben, oder es noch einmal tun wollen, zocken die alten Teile aktuell im Speedrun durch.

Wann erscheint Dragon Age: The Veilguard? Schon am 31. Oktober 2024 ist es soweit und der vierte Teil der Rollenspielreihe von Bioware erscheint. Erste Anspielberichte zeigten sich begeistert. Die Fans warten bereits seit 10 Jahren auf einen Nachfolger, der letzte Ableger, Inquisition, erschien 2014.

Doch nicht alle, die aktuell neugierig auf The Veilguard schielen, sind mit den vorherigen Teilen vertraut. Deshalb werden Origins, Teil 2 und Inquisition jetzt von manchen Spielern nachgeholt. Andere frischen ihre Erinnerung auf. Und zwar im Eiltempo.

Wisst ihr bereits, für welche der 6 Fraktionen ihr euch entscheidet? Stimmt dazu gerne auf MeinMMO ab.

Wenig Zeit und viele Stunden Spielspaß

Warum drängt die Zeit? Alle drei Vorgänger durchzuspielen, nimmt einige Zeit in Anspruch. Manche Spieler haben sich das zur Aufgabe gemacht, um die Welt von Dragon Age beim Release von The Veilguard besser zu verstehen.

Da es bis dahin nur noch 9 Tage sind, sorgt das für Stress:

„Neun Tage, oh mein Gott. Das fühlt sich gar nicht real an. Ich spiele gerade DA Inquisition im Schnelldurchlauf, weil ich dachte, ich hätte mehr Zeit, um das Franchise erneut zu spielen, und mich zu lange in DA Origins verirrt habe“, schreibt der User tinygaynarcissist auf Reddit.

Aber der Stress lohnt sich: Es kann nicht schaden, sich vor The Veilguard noch einmal mit der Welt und den Charakteren vertraut zu machen. Dragon Age ist immerhin eine Reihe, die von einer lebendigen Geschichte mit vielen Entscheidungen lebt. Eine wichtige Rolle spielt die sogenannte Weltlage oder der World State .

Das meint, dass der Spielstand der vorherigen Teile samt aller getroffenen Entscheidungen in das nächste Spiel importiert werden kann. Die Geschichte wird dann im Wandteppich dargestellt und kann dort nachgesehen oder verändert werden. Vielleicht spielen auch deshalb manche aus der Community die alten Ableger noch einmal – um den perfekten World State herzustellen. In diesem Punkt könnte The Veilguard die Fans aber enttäuschen.

Warum könnten Spieler enttäuscht sein? Anders als in den Vorgängern wird es in The Veilguard nicht länger möglich sein, einen alten Spielstand zu importieren. Die getroffenen Entscheidungen werden nicht eins zu eins übernommen.

Stattdessen wird es zu Beginn des Spiels eine Reihe an Optionen geben, aus denen die Spieler auswählen können. Damit werden verschiedene Aspekte der Welt und der Figuren festgelegt – unabhängig von früheren Entscheidungen.

Das könnte vor allem jene Spielerinnen und Spieler enttäuschen, die sich aktuell große Mühe geben, die Spiele im Schnelldurchlauf noch einmal zu erleben. Generell stellt sich die Frage, ob man die vorherigen Teile gespielt haben muss, um mit The Veilguard Spaß zu haben: Wie viel Dragon Age muss ich kennen, um The Veilguard zu verstehen?