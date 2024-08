Dragon Age: The Veilguard – alles Wichtige zu den Gefährten (Companions) und ihren Klassen, Geschichten und Romanzen

In Dragon Age: The Veilguard trefft ihr auf eine Reihe von Gefährten (Companions), die euch auf eurem Abenteuer begleiten. MeinMMO stellt euch die Begleiter vor und verrät euch, woher ihr sie kennen könntet, was zu den Hintergrundgeschichten bekannt ist, welche Klassen sie nutzen und welche Romanzen möglich sind.

Noch gibt es zwar keinen Release-Termin für Dragon Age: The Veilguard, doch haben die Entwickler von Bioware mittlerweile alle sieben Gefährten vorgestellt, die sich euch im Laufe eures Abenteuers anschließen können.

MeinMMO verrät euch im Folgenden, auf welche Helden ihr trefft und woher ihr sie bereits kennen könntet. Außerdem erfahrt ihr – so weit bekannt – die jeweiligen Hintergrundgeschichten, zu welchen Klassen und Völkern die Streiter gehören und welche Möglichkeiten für Romanzen es geben soll.

Ihr möchtet die Gefährten schon jetzt in Aktion sehen? Hier gibt’s Gameplay aus Dragon Age 4:

Wie viele Gefährten können mich begleiten?

In Dragon Age: The Veilguard lernt ihr bis zu sieben unterschiedliche Begleiter kennen. Jeweils zwei der Gefährten dürfen euch in den Kämpfen unterstützen. Zum Vergleich: In den drei Vorgängern konnte man noch mit drei Companions um die Häuser ziehen. Zudem standen in diesen acht bis zehn (teils gebunden an DLCs) potenzielle Verbündete zur Wahl.

Sind Romanzen mit den Gefährten möglich?

Im neuen Teil der Dragon-Age-Reihe ist freie Liebe für alle angesagt. Egal, welches Geschlecht euer Alter Ego hat, können alle Gefährten mit euch eine Beziehung eingehen. Genauso soll es aber auch möglich sein, dass die Begleiter untereinander flirten und ihr Herz vergeben.

Die Entwickler von The Veilguard möchten euch auch auf diese Weise einen Trupp aus Individuen an die Seite stellen, die eigene Probleme, Motivationen und Hintergrundgeschichten mitbringen, und sich letztlich wie realistisch gezeichnete, fast schon lebendige Begleiter anfühlen.

Dazu kommt, dass die Begleiter aus Dragon Age 4 eine Art Beziehungs-Level besitzen. Eure Entscheidungen im Spiel und die Gespräche mit den Begleitern haben Auswirkung darauf, wie sehr ein Begleiter euch mag oder vertraut. Das wiederum schaltet dann früher oder später Talentpunkte frei, mit denen ihr Fähigkeiten für den Kampf aktiviert. Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr mehr über die sieben Gefährten von Dragon Age: The Veilguard.