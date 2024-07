Im neuen Dragon Age müsst ihr mit euren Begleitern reden, damit sie stärker werden

Kein Bock auf Gespräche? Dann wird das neue Dragon Age: The Veilguard anstrengend. Denn nur eine gute Beziehung macht eure Kameraden stärker.

Die Interaktionen mit den zahlreichen Begleitern waren in allen Dragon Age schon immer ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Umfangreiche Dialoge mit vielen Auswahlmöglichkeiten gehören einfach zur Kern-DNA der Reihe. Obwohl das in den meisten Fällen optional ist und man das auch getrost ignorieren kann – im kommenden Dragon Age: The Veilguard ist das wichtig.

Was hat es mit den Beziehungen auf sich? Die Beziehungen in Dragon Age: The Veilguard sind ein wichtiger Aspekt des Spiels. So wichtig, dass sich das sogar auf das Gameplay auswirkt – das berichtet zumindest Game Informer.

Begleiter haben demnach ein „Beziehungs-Level“, quasi eine Anzeige der Zuneigung zu eurem Charakter. Das ist zwar keine völlige Neuerung und kennt man bereits aus anderen Spielen, doch in Dragon Age: The Veilguard hat das auch einen Gameplay-Sinn.

Denn eure Entscheidungen im Spiel und die Gespräche mit den Begleitern haben Auswirkung darauf, wie sehr ein Begleiter euch mag oder vertraut. Das wiederum schaltet dann früher oder später Talentpunkte frei, wenn auch in sehr begrenztem Ausmaß. Die Begleiter haben nur wenig Talentpunkte, die entscheiden aber maßgeblich über die Fähigkeiten, die sie im Kampf verwenden können. Je besser die Zuneigung eurer Begleiter, desto mehr Optionen könnt ihr wählen, um im Kampf vielseitiger aufgestellt zu sein.

Für Dragon Age typisch könnt ihr in Gesprächen einen unterschiedlichen Fokus bei den Antworten legen. So könnt ihr emotional, rational oder auch sarkastisch antworten – und je nachdem, mit wem ihr sprecht, gefällt das einigen oder andere mögen es gar nicht.

Warum wurde das so gemacht? Beziehungen sind im neuen Dragon Age von besonderer Bedeutung, denn sie sind nicht nur ein Barometer dafür, wie es um eine romantische Beziehung zum jeweiligen Charakter steht, sondern bedeuten mehr.

Laut dem Game Director Corinne Busch sind „Beziehungen ein Schlüssel-Element, nicht nur als Romantik-Option, sondern auch Freundschaft. Wir wollten nicht nur auf die Beziehung eingehen, die euer Charakter mit den Begleitern hat, sondern auch die Begleiter untereinander. Es ist eine Familie, die sich gefunden hat und am Ende des Tages müssen sie darauf vertrauen, dass sie aufeinander achtgeben.“ (via Game Informer)

Das lässt sich auch an anderer Stelle festmachen. Denn wenn ihr zu einem bestimmten Charakter keine romantische Beziehung aufbaut, dann finden die Begleiter vielleicht selbst einen Partner. So kann es sein, dass ihr plötzlich feststellt, dass zwei eurer Begleiter inzwischen angebandelt haben.

Einige Sachen kann man an dem Beziehungssystem von Dragon Age: The Veilguard auch kritisieren. Denn sämtliche Charaktere im Spiel werden pansexuell sein. Was im Grunde ein schöner Gedanke mit viel Freiheit für Spielerinnen und Spieler ist, könnte die Begleiter dadurch aber auch etwas farblos und langweilig erscheinen lassen.