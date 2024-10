Helldivers 2 feiert morgen seinen ersten Feiertag – Bringt ikonische Rüstung und Waffe für Nostalgiker zurück

Helldivers 2 lässt seine Demokraten für eine bessere Zukunft schuften, doch einen Tag gibt es, der gefeiert werden muss – den Liberty Day. Was dieser mit sich bringt und worauf ihr euch am Samstag, dem 26. Oktober 2024, freuen könnt, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Tag? Der Liberty Day oder Tag der Freiheit ist einer der wenigen Feiertage, die Über-Erde feiert. An diesem Tag wird die Einheit der Erde gefeiert und ihre Freiheit zelebriert. Vor diesem Tag lag die Erde in einem demokratischen Chaos.

Niemand wusste, wer was wählen soll und es existierte keine Einheit, bis die Menschen die Gelenkte Demokratie entdeckten. Als der Demokratische Rat dann den Entwurf für die Gelenkte Demokratie einreichte, markierte das den Tag der Freiheit und damit auch den Start in eine Zukunft der Freiheit.

Dieser Tag ist auf den 26. Oktober jedes Jahres datiert und morgen ist es so weit. Arrowhead hat für die anstehende Party einiges vorbereitet und MeinMMO zeigt euch, was ihr erwarten könnt.

Nils Hansson Bjerke, der Narrative Lead von Helldivers 2, erklärt euch den Tag der Freiheit:

Ikonische Waffe und Rüstung aus Helldivers 1

Was erwartet mich am Liberty Day? Sony hat auf seiner Produktseite von Helldivers 2 schon einen kleinen Einblick in den Tag der Freiheit offenbart. Laut der Beschreibung wird am 26. Oktober 2024 eine 24-stündige Feierlichkeit stattfinden.

Was diese von euch verlangen wird, ist noch unklar. Das Bild zur Ankündigung liefert aber einige Hinweise. Zu sehen ist ein Helldiver mit der ikonischen Rüstung aus Helldivers 1, gepaart mit einer neuen Variante der Waffe „M2016 Constitution“. Diese Waffe gab es auch zum ersten Liberty Day in Helldivers 1.

So sieht die Ankündigung von Sony aus.

Die „M2016 Constitution“ ist ein Repetiergewehr und ähnelt stark der „Springfield M1903“ aus dem realen Leben. Sie besitzt einen Mauser-Verschluss und kann deshalb nur eine Kugel nacheinander abfeuern. Zusätzlich ist das Gewehr noch mit einem Bajonett an seiner Mündung ausgestattet. Ob das Bajonett hier nur kosmetischer Natur ist oder man damit doch auf seine Feinde einstechen kann, ist noch nicht bekannt.

Sind das Belohnungen und wie bekomme ich sie? Bei den gezeigten Items handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Belohnungen, die man sich während der 24 Stunden verdienen kann. Schon in der Vergangenheit hat Arrowhead seine Spieler mit kostenlosen Items beschenkt.

Das Cape aus Malevelon Creek ist ein Beispiel davon. Diesen Umhang konnten Fans aber nur bekommen, wenn sie zu der Zeit der ersten Creek-Schlacht auch aktiv am Kampf teilgenommen hatten. Sind euch also diese Items wichtig, solltet ihr am Liberty Day am Start sein, um nichts zu verpassen. Mehr zu Helldivers 2 findet ihr hier: Neue Kriegsanleihe: Wahrheitsvollstrecker bringt euch in Helldivers 2 die Feuerkraft, die ihr gegen die Feinde der Demokratie benötigt