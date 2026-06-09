Noch vor Drehstart verliert der Film zu Helldivers 2 seinen Star aus Game of Thrones, Sony muss jetzt schnell Ersatz finden

Zu dem beliebten Shooter Helldivers 2 von Sony soll ein Film kommen. Doch der geplante Hauptdarsteller springt schon vor Drehstart ab.

Wen verliert Sony? Sony Pictures plant für sein erfolgreiches Helldivers 2 auf der PS5 und Steam einen eigenen Film. Dabei sollte Jason Momoa eigentlich die Hauptrolle übernehmen. Jason Momoa dürfte den meisten aus der Serie Game of Thrones als Khal Drogo bekannt sein. Er war beispielsweise aber auch im DC Universe als Aquaman zu sehen.

In Helldivers 2 hätte sich Jason Momoa wohl gut gemacht, den Beweis – oder Gegenbeweis – werden Fans wohl aber nie bekommen, denn: Der Schauspieler ist kein Teil des Casts mehr, berichtet Deadline exklusiv. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.

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Hauptdarsteller weg, Film kommt trotzdem

Warum muss Sony schnell Ersatz bekommen? Der Film zu Helldivers 2 soll am 10. November 2027 in die Kinos kommen, also in etwas über einem Jahr. Nicht sehr viel Zeit, um einen neuen Hauptdarsteller zu finden. Allerdings muss wohl nur ein neuer Hauptdarsteller gefunden werden, denn der Regisseur Justin Li, der bereits für einige Filme aus dem Fast & Furious -Franchise verantwortlich war, ist nach wie vor dabei.

Was sind sonst für Informationen bekannt? Da die Helldivers-Spiele keine wirkliche, abendfüllende Story haben, hat der Film auch keine Vorlage, an der er sich handlungstechnisch orientieren müsste. Vermutlich wird die Welt von Helldivers allgemein als Inspiration für den Film dienen. Drehbuchautor ist übrigens Gary Dauberman, der schon die Drehbücher für unter anderem Annabelle und Until Dawn lieferte.

Einen Trailer oder offizielle Bilder gibt es leider noch nicht. Alle weiteren aktuellen Informationen zu dem geplanten Helldivers-Film findet ihr in unserem Artikel: Helldivers-Film: Release, Vorlage, Regisseur – Alle Infos zur Verfilmung des Koop-Shooters

Seine Rolle in Helldivers 2 wäre übrigens nicht sein erster Auftritt in einem Film zu einem Videospiel gewesen. Bereits im Minecraft-Film trat Jason Momoa auf. In der deutschen Synchro des Kino-Hits sollte übrigens der Twitch-Streamer und YouTuber Gronkh zu hören sein, den suchten Fans allerdings vergeblich: Gronkh sollte eine große Rolle im Film zu Minecraft haben – Jetzt fragen Fans: Ist er überhaupt drin?