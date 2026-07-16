Sony droht erneut ein Debakel wie bei Helldivers 2, schließt mit digitalen Spielen über die Hälfte der Welt aus

Sollten Spiele ab 2028 für Playstation 5 oder Playstation 6 nur noch digital erhältlich sein, bräuchte jeder User einen PSN-Account. Das würde in wohl 121 Ländern zum Ausschluss führen.

Was ist das Problem? Derzeit sollen 121 Länder keinen Zugriff auf das PlayStation Network besitzen. Das sind rund 62 % aller Länder weltweit. Dadurch können die dortigen Spieler keinen eigenen PSN-Account für Ihr Land erstellen. Zu den betroffenen Ländern zählen beispielsweise Estland, Jamaika oder auch Vietnam.

Das kann an mehreren Faktoren liegen:

In einigen Regionen hat Sony in der Vergangenheit entschieden, dass der Markt zu klein sei, um die Infrastruktur für einen eigenen, digitalen Store aufzubauen.

Es gibt regionale Gesetze wie das Jugendschutzgesetz oder bestimmte Datenschutzrichtlinien, die einen erheblichen bürokratischen Aufwand mit sich bringen würden. Das könnte Sony zu viel Aufwand gewesen sein.

In Ländern wie Tunesien ist es gesetzlich verboten, mit Fremdwährungen wie Euro oder Dollar zu zahlen. Sony bietet den Store allerdings nicht in tunesischen Dinar an – weshalb er in der Form zum Gesetzesbruch führen würde.

Sollte Sony also tatsächlich die Produktion physischer Spiele bis 2028 einstellen, hätten über die Hälfte der Länder auf der Welt keinen Zugang mehr zur Playstation 5 oder auch Playstation 6.

Video starten Im offiziellen Reveal-Trailer zu Project Windless auf PS5 metzelt ihr euch als Muskelhuhn durch Gegnerhorden Autoplay

Debakel erinnert an Helldivers 2

Ein ähnliches Debakel gab es bereits bei Helldivers 2: Im Jahr 2024 stellte Sony die Richtlinie auf, dass Steam-Accounts zusammen mit dem PlayStation Network verknüpft werden müssen, damit man den Shooter auf dem PC zocken kann.

Schon damals wurden über 100 Länder ausgeschlossen. Steam musste nämlich den Verkauf in diesen Ländern stoppen. Das Problem: Die PSN-Pflicht wurde im Nachhinein zwar gestrichen, aber der Verkaufsstopp auf Steam bleibt dort bis heute bestehen.

Somit können Spieler, die das Game vor dem PSN-Zwang gekauft haben, noch zocken. Neukäufe sind in den betroffenen Ländern allerdings nicht möglich.

Gibt es eine Lösung für das Problem? Sollte Sony den Übergang zur rein digitalen Konsole durchziehen, müssten sie vorher ihr PSN-Netzwerk global ausbauen. Erst dann hätten auch die Länder, die gerade keinen Zugriff auf PSN haben, eine Chance, neue Spiele zu zocken.

Was haltet ihr von dem Dilemma? Kennt ihr Betroffene aus diesen Ländern oder seid ihr sogar selbst betroffen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Sony leistet sich gerade einen Patzer nach dem anderen. Erst kürzlich gab das Unternehmen bekannt, immer noch auf Service-Games setzen zu wollen. Das regt MeinMMO-Redakteur Niko besonders auf: Sony ist mit Concord und Destiny 2 gescheitert, will trotzdem weiter auf Service-Games setzen, und ich kann es nicht mehr hören