NTE: Neverness to Everness – Alle aktiven Codes im April 2026 und wie ihr sie einlöst

In NTE: Neverness to Everness gibt es Codes, die ihr eingeben könnt, um zusätzliche Gegenstände zu erhalten. Alle gültigen Codes findet ihr hier.

Hier findet ihr alle aktuellen Codes, die es für NTE: Neverness to Everness gibt, und wie ihr sie einlösen könnt. Durch sie könnt ihr kostenlose Belohnungen erhalten, indem ihr sie einfach im Spiel eingebt. Wir aktualisieren den Beitrag, wenn es neue Codes gibt. Es lohnt sich also, immer mal wieder vorbeizuschauen.

Die Codes gelten sowohl für die PC-Version auf Steam, für die PS5 als auch für die iOS- und Android-Versionen.

Video starten Neverness to Everness zeigt die schöne Spielwelt des Anime-GTA im Release-Trailer Autoplay

Alle aktiven Codes zu NTE: Neverness to Everness

Diese Codes könnt ihr aktuell für NTE einlösen und extra Belohnungen einheimsen:

Code Belohnung NTENANALLYGO 100 x Annulith

2 x Leitfäden des Elite-Jägers

5 x Chaotischer Farbstoff

12.000 x Käfermünzen NTEGIFT 50 x Annulith

5 x Leitfäden des aufstrebenden Jägers

5 x Heller Farbstoff NTENOWTOENJOY 100 x Annulith

5 x Leitfäden des aufstrebenden Jägers

5 x Heller Farbstoff

4.000 x Käfermünzen NTE0429 100 x Annulith

5 x Leitfäden des erfahrenen Jägers

5 x Farbloser Farbstoff

6.000 x Käfermünzen NTEHAVEFUN 3 x Leitfäden des aufstrebenden Jägers

3 x Heller Farbstoff

3 x Manhole Thug

Codes einlösen und Probleme mit Codes

Wie löse ich die Codes ein? Nach dem Tutorial schaltet ihr das Menü und das Briefsystem frei, in dem ihr auch das Fenster für die Eingabe der Codes findet. Geht dabei wie folgt vor:

Klickt auf den Punkt „Menü“ in der oberen rechten Ecke

Wählt den Button mit den …

Scrollt herunter bis zu dem Button „Code eingeben“

Gebt euren Code ein oder fügt ihn ein, nachdem ihr ihn kopiert habt

Drückt auf „OK“

Ist euer Code gültig, solltet ihr die dahinter verborgenen Belohnungen erhalten.

Warum funktioniert mein Code nicht? Wenn euer Code nicht funktioniert, kann es sein, dass ihr ihn in der Vergangenheit bereits eingelöst habt. Manche Codes sind auch spezifisch nur in bestimmten Ländern aktiv, sodass es sein kann, dass euer Code nur in anderen Ländern funktioniert.

Achtet auch auf Tippfehler, wie zum Beispiel bei 0 und O und geht lieber auf Nummer sicher, indem ihr euren Code kopiert und im Feld einfügt.

NTE: Neverness to Everness ist ein neues Spiel, das quasi GTA mit Genshin Impact vereint. Dabei bietet es eine große Open World und haufenweise Aktivitäten. Mit dabei sind beispielsweise Autorennen, Wohnungen und Häuser. Was genau euch erwartet, könnt ihr hier nachlesen: Neues Spiel mischt GTA mit Genshin Impact, könnt ihr euch für den PC jetzt kostenlos herunterladen