Fans beschuldigen NTE, für das Spiel KI zu nutzen, Entwickler haben sich längst erklärt

Die Spieler von Neverness to Everness haben in Werbe-Videos im Spiel Hinweise auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz gefunden. Doch eindeutig ist es nicht.

Was ist das für ein Spiel? Neverness to Everness ist ein Open-World Gacha-Game in einer übernatürlichen, modernen Welt. Es mischt Elemente aus Superhelden-Filmen mit Gameplay aus GTA, wobei die Spielcharaktere des eigenen Teams per zufälliger Ziehung erhalten werden können.

Hier könnt ihr einen Trailer zu NTE sehen:

Video starten Neverness to Everness zeigt die schöne Spielwelt des Anime-GTA im Release-Trailer Autoplay

KI oder keine KI

Benutzt NTE KI? Schon seit dem Release im Westen haben Fans immer wieder Anzeichen für den Einsatz von KI bei NTE gefunden. So soll ein Beitrag auf X.com zeigen, dass es sich bei dem Video um ein mit KI erstelltes Video handelt:

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Gleichzeitig haben die Entwickler bislang nie gesagt, sie würden den Einsatz von KI grundsätzlich ausschließen. So erklärten sie in einem vergangenem Interview lediglich:

„Unsere Kernressourcen und Charakterporträts werden niemals mit KI in Berührung kommen […] Wir werden KI hauptsächlich dazu nutzen, einige atmosphärische Renderings zu erstellen, um zu prüfen, ob sie das gewünschte Gefühl vermitteln – als Vorarbeit für die Suche nach Referenzen und im Rahmen zahlreicher Versuche und Irrtümer.“

Dass die Entwickler von NTE für Ingame-Werbung oder Einspieler bei Quests auch mal die KI arbeiten lassen, könnte also stimmen, wobei es bislang keine Bestätigung von den Entwicklern dazu gibt.

Was sagen die Fans? Die Fans finden den Einsatz von KI gar nicht cool und zeigen ihr Ärgernis darüber. Ein bekanntes Beispielspiel stammt von X-Nutzer hrlynicole, die eine Cut-Szene zeigt, die den typischen gelben KI-Look hat.

Anime-Fans hingegen wird eine Werbung in der U-Bahn von NTE bekannt vorkommen. Sie soll aus dem Anime „Tenki no Ko“ stammen und laut Reddit-Nutzer Meaon_Ria einfach per KI-Filter umgewandelt und als Werbung im Spiel verwendet werden.

Gleichzeitig gibt es auch Fans, die die Entwickler verteidigen und den Einsatz von KI bei solchen Nebenquests und Hintergrundszenen nicht so tragisch sehen.

Wie seht ihr das? Hat KI in keinem Spiel etwas verloren, oder findet ihr es okay, wenn die Entwickler hier und da eine Abkürzung nehmen, um ihr Spiel effizienter abzuschließen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr Neverness to Everness spielt, dann hilft euch sicher dieser Artikel: Ihr könnt in NTE leicht einen starken S-Tier-Charakter verpassen, wenn ihr zum Start einen Fehler macht