NTE Tier List: Die besten Charaktere im Ranking  

In unserer Tier List zu NTE (Neverness to Everness) seht ihr, welche die besten Charaktere sind. Damit wisst ihr, worauf ihr bei eurem Pulls hoffen könnt.

Zur Übersicht:

Die Tier List wurde basierend auf ihrer aktuellen Leistung in der Meta erstellt. Dabei gehen wir nach Schaden, Synergien und Flexibilität im Endgame. Wir teilen dabei alle bisherigen Charaktere in die folgenden Tiers ein:

Tier Charakter S-Tier Nanally, Sakiri A-Tier Chiz, Jiuyuan, Zero B-Tier Baicang, Haniel, Hathor, Daffodil C-Tier Fadia, Adler, Mint, Aurelia D-Tier Skia, Edgar

Falls ihr genauer wissen wollt, was die Charaktere an Stärken und Schwächen haben und wieso wir sie in die folgenden Tier-Gruppen eingeteilt haben, findet ihr die ausführliche Beschreibung im folgenden Artikel.

Video starten Neverness to Everness zeigt die schöne Spielwelt des Anime-GTA im Release-Trailer Autoplay

S-Tier: Die besten Charaktere aus NTE

Nanally

Rolle: Main DPS

Main DPS Element: Anima

Anima Stärke: Höchster DPS-Output, einfache Kombos, einzigartige Gravitationsfähigkeit zum Reisen

Höchster DPS-Output, einfache Kombos, einzigartige Gravitationsfähigkeit zum Reisen Schwäche: Anfällig für Taumeln und Knockback, keine Selbstheilung

Sakiri

Rolle: Support

Support Element: Incantation

Incantation Stärke: AoE-Angriffe sind perfekt für große Mob-Gruppen, praktische Beschwörung von Begleitern im Kampf

AoE-Angriffe sind perfekt für große Mob-Gruppen, praktische Beschwörung von Begleitern im Kampf Schwäche: Schwach gegen einzelne, starke Gegner wie Bosse

A-Tier: Eine gute Wahl an Charakteren

Chiz

Rolle: Main DPS

Main DPS Element: Cosmos

Cosmos Stärke: Kostenlose Upgrades durch City-Tycoon-System, kann durch Flexibilität unabhängig von der Teamkonstellation eingesetzt werden

Kostenlose Upgrades durch City-Tycoon-System, kann durch Flexibilität unabhängig von der Teamkonstellation eingesetzt werden Schwäche: Benötigt präzises Timing beim Angriff, muss durch Mechaniken lange auf dem Spielfeld bleiben

Jiuyuan

Rolle: Sub DPS

Sub DPS Element: Anima

Anima Stärke: Vereint Heilung und DPS, besitzt eine große Reichweite, kann Gegnergruppen an einem Punkt zusammenstauchen

Vereint Heilung und DPS, besitzt eine große Reichweite, kann Gegnergruppen an einem Punkt zusammenstauchen Schwäche: Muss mehrmals gezogen werden und verbraucht deshalb wertvolle Ressourcen

Zero

Rolle: Sub DPS/Support

Sub DPS/Support Element: Cosmos

Cosmos Stärke: Komplett Free-to-play, da Upgrades durch Story-Quests erfolgen, kann jede Rolle einnehmen (flexibel spielbar)

Komplett Free-to-play, da Upgrades durch Story-Quests erfolgen, kann jede Rolle einnehmen (flexibel spielbar) Schwäche: Wird in jedem Gebiet (DPS / Support usw.) von anderen Charakteren übertroffen

B-Tier: Das solide Mittelfeld

Baicang

Rolle: Main DPS

Main DPS Element: Incantation

Incantation Stärke: Starker Schaden bei Bossen, wertvolle Debuff-Mechaniken

Starker Schaden bei Bossen, wertvolle Debuff-Mechaniken Schwäche: Nur für erfahrene Spieler durch riskanten Spiel-Stil (Lebenspunkteverlust durch Skills)

Haniel

Rolle: Support

Support Element: Psyche

Psyche Stärke: Schnell zu erhalten und upgraden, simple Spielmechanik durch schnelles Ein- und Auswechseln, starke Buffs

Schnell zu erhalten und upgraden, simple Spielmechanik durch schnelles Ein- und Auswechseln, starke Buffs Schwäche: Buffs können durch Animationen unterbrochen werden, schlechtere Buffs im Vergleich zu anderen Supportern

Hathor

Rolle: Sub DPS

Sub DPS Element: Lakshana

Lakshana Stärke: Starker AoE-Schaden, gute Energie-Regeneration, hohe Mobilität im Kampf

Starker AoE-Schaden, gute Energie-Regeneration, hohe Mobilität im Kampf Schwäche: Aktuell keine starken Support-Charaktere ihres Elements verfügbar, kann dadurch volles Schadenspotenzial nicht entfalten, zudem stark abhängig von teuren Upgrades

Daffodil

Rolle: Sub DPS/Hybrid

Sub DPS/Hybrid Element: Chaos

Chaos Stärke: Unschlagbar beim Brechen der weißen Leiste von Bossen, erzwingt dadurch Break-Phasen

Unschlagbar beim Brechen der weißen Leiste von Bossen, erzwingt dadurch Break-Phasen Schwäche: Hohe Team-Abhängigkeit, wird durch interne Abklingzeiten ausgebremst

C-Tier: Charaktere, die Spaß machen können

Fadia

Rolle: Hybrid/Heal

Hybrid/Heal Element: Psyche

Psyche Stärke: Voll aufs Heilen und Schilden der Gruppe ausgelegt

Voll aufs Heilen und Schilden der Gruppe ausgelegt Schwäche: Hohe Ressourcenkosten

Adler

Rolle: Support/Tank

Support/Tank Element: Incantation

Incantation Stärke: Schildet das Team, einfaches Gameplay, flexibel

Schildet das Team, einfaches Gameplay, flexibel Schwäche: Keine großen Damage-Buffs verglichen mit anderen Charakteren

Mint

Rolle: Main DPS

Main DPS Element: Anima

Anima Stärke: Kostengünstiger im Upgrade als andere Charaktere, durch hohen F2P-Wert gute Wahl zu Beginn des Spiels

Kostengünstiger im Upgrade als andere Charaktere, durch hohen F2P-Wert gute Wahl zu Beginn des Spiels Schwäche: Schwacher Schaden im Endgame verglichen mit anderen Charakteren

Aurelia

Rolle: Main DPS

Main DPS Element: Psyche

Psyche Stärke: Sehr einfach zu bekommen durch 3 Tage Einloggen

Sehr einfach zu bekommen durch 3 Tage Einloggen Schwäche: Schwächere Werte im Vergleich mit anderen Charakteren

D-Tier: Diese Charaktere solltet ihr meiden

Skia

Rolle: Main DPS

Main DPS Element: Lakshana

Lakshana Stärke: Gut gegen große Gegnergruppen, hohe Zugänglichkeit zu Beginn des Spiels

Gut gegen große Gegnergruppen, hohe Zugänglichkeit zu Beginn des Spiels Schwäche: Fehlender Support für das Element, schlechter Schaden

Edgar

Rolle: Support

Support Element: Cosmos

Cosmos Stärke: Gute Heilung

Gute Heilung Schwäche: Statisch durch feste Zone zum Heilen, ungeeignet für mobile Bosskämpfe, in denen man ausweichen muss

Wenn ihr nicht aufpasst, dann entgeht euch womöglich ein S-Tier-Charakter direkt zu Beginn des Spiels. Damit euch dieser Fehler nicht passiert, müsst ihr euch am Anfang in Geduld üben: Ihr könnt in NTE leicht einen starken S-Tier-Charakter verpassen, wenn ihr zum Start einen Fehler macht