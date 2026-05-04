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NTE Tier List: Die besten Charaktere im Ranking  

Jasmin Beverungen Jasmin Beverungen Lesezeit 4 Minuten
NTE Titel title

In unserer Tier List zu NTE (Neverness to Everness) seht ihr, welche die besten Charaktere sind. Damit wisst ihr, worauf ihr bei eurem Pulls hoffen könnt.  

Zur Übersicht:

Die Tier List wurde basierend auf ihrer aktuellen Leistung in der Meta erstellt. Dabei gehen wir nach Schaden, Synergien und Flexibilität im Endgame. Wir teilen dabei alle bisherigen Charaktere in die folgenden Tiers ein:

TierCharakter
S-TierNanally, Sakiri
A-TierChiz, Jiuyuan, Zero
B-TierBaicang, Haniel, Hathor, Daffodil
C-TierFadia, Adler, Mint, Aurelia
D-TierSkia, Edgar

Falls ihr genauer wissen wollt, was die Charaktere an Stärken und Schwächen haben und wieso wir sie in die folgenden Tier-Gruppen eingeteilt haben, findet ihr die ausführliche Beschreibung im folgenden Artikel. 

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Neverness to Everness zeigt die schöne Spielwelt des Anime-GTA im Release-Trailer

S-Tier: Die besten Charaktere aus NTE

Nanally

NTE Nanally
  • Rolle: Main DPS
  • Element: Anima
  • Stärke: Höchster DPS-Output, einfache Kombos, einzigartige Gravitationsfähigkeit zum Reisen
  • Schwäche: Anfällig für Taumeln und Knockback, keine Selbstheilung

Sakiri

NTE Sakiri
  • Rolle: Support
  • Element: Incantation
  • Stärke: AoE-Angriffe sind perfekt für große Mob-Gruppen, praktische Beschwörung von Begleitern im Kampf
  • Schwäche: Schwach gegen einzelne, starke Gegner wie Bosse

A-Tier: Eine gute Wahl an Charakteren

Chiz

NTE Chiz
  • Rolle: Main DPS
  • Element: Cosmos
  • Stärke: Kostenlose Upgrades durch City-Tycoon-System, kann durch Flexibilität unabhängig von der Teamkonstellation eingesetzt werden
  • Schwäche: Benötigt präzises Timing beim Angriff, muss durch Mechaniken lange auf dem Spielfeld bleiben

Jiuyuan

NTE Jiuyuan
  • Rolle: Sub DPS
  • Element: Anima
  • Stärke: Vereint Heilung und DPS, besitzt eine große Reichweite, kann Gegnergruppen an einem Punkt zusammenstauchen
  • Schwäche: Muss mehrmals gezogen werden und verbraucht deshalb wertvolle Ressourcen

Zero

NTE Zero
  • Rolle: Sub DPS/Support
  • Element: Cosmos
  • Stärke: Komplett Free-to-play, da Upgrades durch Story-Quests erfolgen, kann jede Rolle einnehmen (flexibel spielbar)
  • Schwäche: Wird in jedem Gebiet (DPS / Support usw.) von anderen Charakteren übertroffen

B-Tier: Das solide Mittelfeld

Baicang

NTE Baicang
  • Rolle: Main DPS
  • Element: Incantation
  • Stärke: Starker Schaden bei Bossen, wertvolle Debuff-Mechaniken
  • Schwäche: Nur für erfahrene Spieler durch riskanten Spiel-Stil (Lebenspunkteverlust durch Skills)

Haniel

NTE Haniel
  • Rolle: Support
  • Element: Psyche
  • Stärke: Schnell zu erhalten und upgraden, simple Spielmechanik durch schnelles Ein- und Auswechseln, starke Buffs
  • Schwäche: Buffs können durch Animationen unterbrochen werden, schlechtere Buffs im Vergleich zu anderen Supportern

Hathor

NTE Hathor
  • Rolle: Sub DPS
  • Element: Lakshana
  • Stärke: Starker AoE-Schaden, gute Energie-Regeneration, hohe Mobilität im Kampf
  • Schwäche: Aktuell keine starken Support-Charaktere ihres Elements verfügbar, kann dadurch volles Schadenspotenzial nicht entfalten, zudem stark abhängig von teuren Upgrades

Daffodil

NTE Daffodill
  • Rolle: Sub DPS/Hybrid
  • Element: Chaos
  • Stärke: Unschlagbar beim Brechen der weißen Leiste von Bossen, erzwingt dadurch Break-Phasen
  • Schwäche: Hohe Team-Abhängigkeit, wird durch interne Abklingzeiten ausgebremst

C-Tier: Charaktere, die Spaß machen können

Fadia

NTE Fadia
  • Rolle: Hybrid/Heal
  • Element: Psyche
  • Stärke: Voll aufs Heilen und Schilden der Gruppe ausgelegt
  • Schwäche: Hohe Ressourcenkosten

Adler

NTE Adler
  • Rolle: Support/Tank
  • Element: Incantation
  • Stärke: Schildet das Team, einfaches Gameplay, flexibel
  • Schwäche: Keine großen Damage-Buffs verglichen mit anderen Charakteren

Mint

NTE Mint
  • Rolle: Main DPS
  • Element: Anima
  • Stärke: Kostengünstiger im Upgrade als andere Charaktere, durch hohen F2P-Wert gute Wahl zu Beginn des Spiels
  • Schwäche: Schwacher Schaden im Endgame verglichen mit anderen Charakteren

Aurelia

NTE Aurelia
  • Rolle: Main DPS
  • Element: Psyche
  • Stärke: Sehr einfach zu bekommen durch 3 Tage Einloggen
  • Schwäche: Schwächere Werte im Vergleich mit anderen Charakteren

D-Tier: Diese Charaktere solltet ihr meiden

Skia

NTE Skia
  • Rolle: Main DPS 
  • Element: Lakshana
  • Stärke: Gut gegen große Gegnergruppen, hohe Zugänglichkeit zu Beginn des Spiels
  • Schwäche: Fehlender Support für das Element, schlechter Schaden

Edgar

NTE Edgar
  • Rolle: Support
  • Element: Cosmos
  • Stärke: Gute Heilung
  • Schwäche: Statisch durch feste Zone zum Heilen, ungeeignet für mobile Bosskämpfe, in denen man ausweichen muss
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Wenn ihr nicht aufpasst, dann entgeht euch womöglich ein S-Tier-Charakter direkt zu Beginn des Spiels. Damit euch dieser Fehler nicht passiert, müsst ihr euch am Anfang in Geduld üben: Ihr könnt in NTE leicht einen starken S-Tier-Charakter verpassen, wenn ihr zum Start einen Fehler macht

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