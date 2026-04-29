Neues Spiel mischt GTA mit Genshin Impact, könnt ihr euch für den PC jetzt kostenlos herunterladen

Am 29. April 2026 startet das neue Neverness to Everness (NTE) auf dem PC und Mobile und könnte den Durst vieler Fans nach einem neuen GTA stillen.

Was ist das für ein Spiel? Neverness to Everness oder kurz NTE ist ein Open-World-Spiel, das sich stark von GTA inspirieren lässt. Anders als die Vorlage setzen die Entwickler jedoch auf eine asiatische Großstadt, Anime-Look und Comic-Grafik.

Auch das eigentliche Gameplay unterscheidet sich deutlich. So darf man zwar Autos klauen, Verbrechen begehen und die Welt unsicher machen, eigentlich arbeitet man jedoch fest in einer Art Cyber-Version einer Detektei, die versucht Anomalien zu beseitigen.

Hier kämpft man dann ganz im Stil von Genshin Impact und anderen Gacha-Games mit unterschiedlichen Waffen und nicht wie in GTA mit modernem Equipment.

Im Trailer sieht man, wie schön die Spielwelt ist:

Video starten Neverness to Everness zeigt die schöne Spielwelt des Anime-GTA im Release-Trailer Autoplay

GTA, oder nicht?

Ist das nun ein Ersatz für GTA? NTE ist ein Genre-Mix, der Fans von GTA gefallen könnte. So haben die Entwickler gerade in der modernen Spielwelt viele Elemente für die Fans der Vorlage eingebaut.

Beim Autorennen darf man so gegen andere Spieler oder NPCs um die Wette fahren. Zuvor darf man aber das eigene Auto tunen und damit für das Rennen vorbereiten.

Auch der Kauf und Besitz von Läden, Wohnungen und Häusern wie bei GTA Online ist in NTE möglich. Wer möchte, kann sein Geld sogar vollständig als Laden-Besitzer verdienen und die Stadt nach und nach aufkaufen.

Dennoch gibt es auch viele Elemente aus dem Gacha-Bereich wie verschiedene Helden, die man mittels Währung ziehen kann, Items, die Charaktere verbessern, und unzählige Möglichkeiten, Outfits und kosmetische Gegenstände im Shop zu kaufen.

Wo kann ich es ausprobieren? Wer das „Anime-GTA“ selbst einmal ausprobieren möchte, findet es nicht auf Steam. Ein Download ist nur über die offizielle Website möglich. Sonst könnt ihr Neverness to Everness auch auf iOS, Android oder der PS5 spielen und findet es dort, in den entsprechenden Stores.

Neverness to Everness kann für einige Spieler die Wartezeit auf GTA 6 verkürzen. Ob es jedoch ein richtiger Ersatz oder gar eine ernsthafte Konkurrenz zum Open-World-Spiel wird, muss sich erst noch zeigen. Auch ein anderer Titel will Anime-GTA sein: Neues Spiel auf PS5 zeigt in 7 Minuten, wo es überall gespickt hat und die Zuschauer sagen: hier kommt das Spiel der Spiele