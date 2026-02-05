Spieler von Arknights: Endfield lüften das größte Geheimnis der Spielfigur, enthüllen, was unter der Maske steckt

Ein Modder hat die Maske des eigenen Charakters aus Arknights: Endfield entfernt und darunter verbirgt sich ein Geheimnis.

Der Protagonist aus Arknights: Endfield ist kein „Talker“ wie es im Spiel häufiger heißt. Wenn man sich selbst äußert, dann nur durch die Auswahl einer Text-Antwort oder ein Lächeln. Sprech-Szenen gibt es nur selten und zu ausgewählten, besonderen Momenten.

Ein Modder hat nun die Maske des Protagonisten entfernt und gezeigt, was darunter steckt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Arknights: Endfield sehen:

Arknights: Endfield zeigt seine Geschichte im Release-Trailer
Ein Gesicht das Bände spricht

Was ist das für ein Geheimnis? Durch die Entfernung der Maske hat der Modder enthüllt, dass der eigene Charakter unter der Maske eine starke Mimik hat. So reagiert er in einem gezeigten Video auf Reddit extrem ausdrucksstark unter der Maske.

So braucht es gar nicht viele Worte, um den Charakter etwas sagen zu lassen, denn das Gesicht des Protagonisten spricht Bände, und wenn die Maske weg wäre, würde wohl jeder sofort verstehen, wie der Protagonist über die Quest und seine Mitglieder denkt.

Den Protagonisten ohne Maske könnt ihr hier im Video sehen:

Warum trägt der Charakter eine Maske? Wer die Geschichte von Arknights: Endfield übersprungen hat, fragt sich vermutlich, warum der eigene Charakter die ganze Zeit eine Maske trägt. Das liegt daran, dass der Protagonist nach einem Ereignis 10 Jahre lang im Koma in einer Maschine lag.

Eigentlich ist er noch zu schwach, um wieder auf Missionen zu gehen, tut dies aber dennoch, weshalb er die Maske braucht, um seine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Welche genaue Funktion die Maske erfüllt, ist also nicht ganz klar, sie ist aber mehr als ein modisches Accessoire.

Dass die Entwickler dem Gesicht unter der Maske schon jetzt starke Gesichtsausdrücke verpasst haben, deutet darauf hin, dass der eigene Charakter die Maske irgendwann verliert und die Quests und Gespräche deshalb wohl ohne Maske funktionieren müssen.

Die Geschichte von Arknights: Endfield ist düsterer als gedacht. Das betrifft nicht nur die Maske und dass der Protagonist sie wohl irgendwann abgeben kann, sondern auch, wer in Wahrheit auf der guten Seite der Geschichte steht: Anime-RPG lockt mit schönen Waifus, doch die Spieler ahnen Böses

Quelle(n): reddit.com
