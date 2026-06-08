Valheim hat endlich ein Release-Datum, aber Fans hatten schon vergessen, dass das Survival-Game gar nicht fertig ist

Valheim hat ein Release-Datum. Ja, das Spiel ist schon seit 2021 spielbar und hat immer noch regelmäßig zehntausende Spieler, aber „fertig“ war es bisher noch nicht. Das ändert sich im September.

Zur PC Gaming Show hat Valheim angekündigt: Am 9. September 2026 erscheint Version 1.0 und das nicht nur für Steam, sondern auch auf PS5. Die Entwickler arbeiten schon am Release, seit das Survival-Spiel 2021 im Early Access auf Steam erschienen ist. Seitdem hat sich viel getan:

zwei neue Biome sind dazugekommen, die Nebellande und die Aschenlande samt neuer Dungeons

Magie als neues System ist verfügbar

Nahrung wurde komplett überarbeitet

Quests sorgen nun für eine Art Story durch die Welt

Haufenweise Verbesserungen für die „Quality of Life“

Zuletzt gab es ein dickes Update zum 5. Geburtstag mit neuen Waffen, Cosmetics, Deko und einem Engine-Upgrade. Version 1.0 erscheint mit dem Update „Deep North“ und verspricht noch einmal mehr Inhalte, etwa das namensgebende Biom. Einen ersten Blick liefert der Trailer:

Video starten Valheim präsentiert Version 1.0 im Trailer, stellt das „Deep North“-Update und das neue Biom vor

„Wie, das Spiel hatte noch keinen 1.0-Release?“

Obwohl das Ende des Early Access sicherlich für viel Freude gesorgt hat, ist die Community des Wikinger-Survival-Games überraschend ruhig – was mitunter daran liegen könnte, dass sich Valheim schon seit dem ersten Erscheinen sehr fertig angefühlt hat.

Trotz pixeligem Retro-Look hat Valheim damals Platz 4 der meistgespielten Spiele auf Steam besetzt und nur kurz nach Release über 5 Millionen Kopien verkauft, ein paar Moante später sogar über 10 Millionen (via PC Gamer).

Zum Early-Access-Release hatte Valheim über 500.000 Spieler gleichzeitig und selbst jetzt sind es noch täglich über 24.000 Spieler täglich in der Spitze. Entsprechend ist die Neuigkeit, dass Valheim nun in Version 1.0 kommt, schlicht nicht so wichtig für viele Fans:

Im Ernst, es fühlt sich an, als hätte die halbe Spielerschaft vergessen, dass es noch im Early Access ist. Wir haben das so lange gespielt, hätte genauso gut schon fertig sein können lol. Brief-Requirement741 auf Reddit

Valheim hat Spieler früh mit seinem Gameplay begeistert, das zwar simpel gehalten ist, aber die Kern-Features eines Survival-Games stark umsetzt – allein mit „Kleinigkeiten“ wie der Möglichkeit, von einem gefällten Baum erschlagen zu werden. Es ist verdientermaßen eines der besten Survival-Games auf dem Markt.