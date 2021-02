Das neue Survival-Game Valheim hat es auf der Spiele-Plattform Steam innerhalb weniger Tage an die Spitze geschafft. Mittlerweile steht es auf Platz 4 der meistgespielten Spiele und hat sämtliche Konkurrenten hinter sich gelassen – selbst Rust. Aber woher kommt die Begeisterung?

So erfolgreich ist Valheim auf Steam: Nach seinem Early-Access-Start auf Steam hat das neue Survival-Game Valheim eine steile Karriere hingelegt. Hier sind die Eckdaten vom 15. Februar:

Platz 4 der meistgespielten Spiele auf Steam, vor Apex Legends und knapp hinter PUBG (via Steam)

119.849 Spieler im Schnitt, 356.929 Spieler in der Spitze (via steamcharts)

96 % positive Bewertungen und damit „äußerst positiv“ auf Steam bei 37.104 Reviews (via Steam)

So sehen die Steam-Charts am 15. Februar 2021 aus

Obwohl das Spiel von einem Indie-Studio in Schweden stammt, hat es Steam im Sturm erobert. Bereits nach wenigen Tagen hatte es mehr Spieler als ARK und konnte nach nur einer Woche über eine Million Kopien verkaufen.

Valheim ist das erste und bislang einzige Spiel von Iron Gate Studios. Offenbar haben die Entwickler aber alles richtig gemacht mit dem Wikinger-Survival-Titel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Release-Trailer von Valheim.

Bosskämpfe und PvE machen Valheim so gut

Das sagen die Spieler: Viele der positiven Reviews beziehen sich auf das Gameplay und loben schlicht, wie viel der Spaß Valheim macht. Häufig wird betont, wie die teilweise seltsame und gefährliche Physik der Bäume für komische Situationen sorgt, Spieler tötet oder Häuser und Wälder zerstört.

Einer der Kern-Inhalte von Valheim ist die Erkundung. Ihr lernt neue Rezepte nur, wenn ihr neue Gegenstände berührt – sie also im Inventar habt. So „erinnert“ ihr euch daran, was ihr mit diesen Dingen machen könnt. Nutzer Xeeran schreibt etwa auf Steam:



Damit steigt dann auch das Erkundungsbedürfnis, weil man ja die neuen Dinge suchen und finden muss. […] Hier gilt es, viele Dinge zu berücksichtigen, die eigentlich logisch sind, aber in anderen Spielen immer nebensächlich waren und vernachlässigt wurden. […] Meiner Meinung nach macht man hier vieles besser und interessanter als in anderen Spielen, was ich persönlich so auch noch nicht erlebt habe.

Die Systeme im Spiel überraschen die Spieler und sind etwas, was sie so noch nicht erlebt haben. „Valheim ist besonders für mich als Fan von Survival-Games mit einem flexiblen Bausystem eine Offenbarung! Dieses Spiel berücksichtigt sogar die Statik eines Gebäudes und die Rauchentwicklung einer Kochstelle“, schreibt etwa i.am.Sober auf Steam.

Wer Feuer im Haus hat, braucht einen Kamin – sonst erstickt er.

Was kommt nicht so gut an? Einer der größeren Kritikpunkte sind aktuelle Fehler von Valheim. Spieler klagen darüber, durch Bugs alles zu verlieren oder über Fehler, die sie das Leben kosten. Valheim befindet sich noch im Early Access und in Entwicklung, wodurch solche Probleme häufiger auftreten können. Weitere Kritiken drehen sich etwa um:

das Fortschritts-System, das nicht jedem zusagt

Physik und Bau, welche von einigen wenigen als problematisch angesehen werden

die Steuerung, insbesondere im Kampf

Die etwas veraltete Grafik von Valheim im PlayStation-1-Look ist dagegen ein Streitthema. Einige Interessierte schreckt sie ab, viele sind überrascht, dass das Spiel trotz der Grafik beim Spielen recht gut aussieht. Mit einem Trick lassen sich sogar mehr FPS aus der Performance holen.

Das ist unsere Einschätzung auf MeinMMO

In unserem Anspiel-Bericht nach 40 Stunden haben wir bereits erklärt, was Valheim eigentlich so gut macht. Mittlerweile hat sich die Stundenzahl noch einmal ordentlich gesteigert und wir konnten sehr viel mehr von der Welt sehen.

Einer der wichtigsten Punkte ist unserer Meinung nach der Kampf gegen die Bosse. Diese Kämpfe stellen immer wieder das Ende eines Kapitels und den Anfang eines neuen dar. Ihr bereitet euch lange Zeit auf einen Kampf vor und nachdem dieser gewonnen ist, geht es weiter mit dem nächsten, noch mächtigeren Gegner und neuen Möglichkeiten.

Darum ist es unfassbar befriedigend, einen Boss in Valheim zu töten

Die riesige Welt lädt dabei zum Erkunden zu Fuß oder mit dem Schiff ein. Und zu entdecken gibt es genug: nach 50 Stunden kannten wir gerade einmal 5 % der Welt. Mit den verschiedenen Biomen bietet Valheim unterschiedliche Herausforderungen und immer mehr Geheimnisse, die es zu erforschen gilt.

Eine vollständig erkundete Welt in Valheim ist verdammt riesig.

Noch mehr Inhalte für die Zukunft

So geht es mit Valheim weiter: Bereits kurz nach Release haben die Entwickler eine Art Roadmap veröffentlicht mit neuen Inhalten, die kommen werden. Darin sind unter anderem zu finden:

ein neues Biom, die Nebelländer, die bereits jetzt im Spiel aber noch ohne Inhalte sind

Mondphasen

Verbesserungen am Kampf-System

voraussichtlich ein neues Material zum Verarbeiten

Einen konkreten Zeitplan für die Veröffentlichungen gibt es noch nicht. Allerdings handelt es sich um die „Roadmap 2021“, also werden sämtliche Inhalte voraussichtlich noch dieses Jahr erscheinen.

Wo kann ich Valheim spielen? Aktuell gibt es Valheim nur auf dem PC (Windows und Linux) über Steam zu spielen. Dort kostet es 16,79 €.

Hier kommt ihr zur Steam-Seite von Valheim.

Über eine Version für Xbox und PlayStation gibt es aktuell noch keine konkreten Informationen. Die Entwickler haben noch keine Konsolen-Version geplant, wollen sie aber auch nicht ausschließen. Controller-Unterstützung gibt es bereits.

Was haltet ihr vom neuen Steam-Hit Valheim? Wie lang ihr bereits gespielt? Was ist euer Eindruck?